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فيديو جد خطير..شاب يهاجم مستعجلات مستشفى ابن سينيا بالرباط بواسطة كلب شرس

بتاريــخ : 10 يوليوز 2017 / 22:44 فيديو جد خطير..شاب يهاجم مستعجلات مستشفى ابن سينيا بالرباط بواسطة كلب شرس | حوادث و حقوق
فيديو جد خطير..شاب يهاجم مستعجلات مستشفى ابن سينيا بالرباط بواسطة كلب شرس
نشرت العديد من الصفحات الفايسبوكية يومه الاثنين، مقطع فيديو مثير، يوثق لحظة قيام شاب في عقده الثاني بالهجوم على مستعجلات مستشفى عمومي بواسطة كلب تم وصفه بـ ''ا لشرس''.

"شوف تيفي"

نشرت العديد من الصفحات الفايسبوكية يومه الاثنين، مقطع فيديو مثير، يوثق لحظة قيام شاب في عقده الثاني بالهجوم على مستعجلات مستشفى عمومي بواسطة كلب تم وصفه بـ "ا لشرس".

وحسب ناشري هذا الفيديو فإن تفاصيله، جرت خلال الأسبوع الماضي، حيث قام شاب في حالة هستيرية مستيعنا بكلبه بالهجوم على مستعجلات ابن سينا بالرباط بسبب خلاف نشب بينه وبين أحد الأشخاص.

وتفاعل النشطاء المغاربة مع هذا الفيديو، موضحين أن غياب الأمن داخل المستشفيات العمومية، جعل العديد من الخارجين عن القانون يستخدمون أساليب عنيفة وخطيرة، راح ضحيتها مواطنون مرضى وأطقم طبيبة عاملة بهذه المستشفيات، تعرضوا للسب والقذف والضرب أحيانا.

 

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المغرب شوف تيفي الفايسبوك كلب مستشفى ابن سينا مستعجلات

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