يا ربي السلامة..ذئب بشري شرمل سيدة حامل وحاول اغتصابها ببني ملال+فيديو جد مؤلم ممنوع على أصحاب القلوب الضعيفة ﻿

كشفت جمعية إئتلاف الكرامة لحقوق الانسان ببني ملال، يومه الاثنين، أن سيدة حامل في شهرها السادس، كانت أخيرا، ضحية شخص، أقدم على طعنها في مناطق مختلفة من جسدها خلال محاولته اغتصابها.

"شوف تيفي"

كشفت جمعية إئتلاف الكرامة لحقوق الانسان ببني ملال، يومه الاثنين، أن سيدة حامل في شهرها السادس، كانت أخيرا، ضحية شخص، أقدم على طعنها في مناطق مختلفة من جسدها خلال محاولته اغتصابها.

وأوضحت الجمعية أن السيدة، عاشت ليلة مرعبة رفقة أطفالها الثلاثة، حيث دخل عليها شاب لمنزلها الموجود على مستوى أولاد دريد ببني ملال، وهددها بالإغتصاب وخلال مقاومتها له، أقدم على تعنيفها وطعنها في أنحاء مختلفة من جسدها، حيث شق ظهرها بشفرة حلاقة، قبل أن تفر إلى منزل أسرتها طلبا للنجدة.

وأضافت الجمعية أن جيران الضحية لم يتدخلوا خوفا من الشاب، مشيرة إلى أن المصالح الأمنية بدورها تأخرت في الحضور إلى عين المكان، وهو ما يجعلها أي "الجمعية" تطرح تساؤلات عن سبب عدم حضورها وتدخلها في الوقت المناسب.

وأكدت ذات الجمعية أن الضحية، حصلت على شهادة طبية تبلغ بها مدة العجز 30 يوما، إلا أن المصالح الأمنية وإلى حدود الساعة لم تتحرك لإيقاف المعني بالأمر.