 بالصورة.. سار بخصوص الطالب اللي مشاو ليه الوثائق الشخصية والحاسوب الشخصي بقطار بتازة ﻿
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بالصورة.. سار بخصوص الطالب اللي مشاو ليه الوثائق الشخصية والحاسوب الشخصي بقطار بتازة

بتاريــخ : 10 يوليوز 2017 / 19:30 بالصورة.. سار بخصوص الطالب اللي مشاو ليه الوثائق الشخصية والحاسوب الشخصي بقطار بتازة | مجتمع
بالصورة.. سار بخصوص الطالب اللي مشاو ليه الوثائق الشخصية والحاسوب الشخصي بقطار بتازة
كشف الطالب الذي نشرت العديد من الصفحات الفايسبوكية قصته المؤلمة، قبل أيام، والتي أعلن خلالها عن ضياع وثائقه الشخصية وحاسوبه الشخصي داخل قطار قادم من تازة في اتجاه فاس، ''كشف'' عن عثوره على حقيبته بعد

"شوف تيفي"

كشف الطالب الذي نشرت العديد من الصفحات الفايسبوكية قصته المؤلمة، قبل أيام، والتي أعلن خلالها عن ضياع وثائقه الشخصية وحاسوبه الشخصي داخل قطار قادم من تازة في اتجاه فاس، "كشف" عن عثوره على حقيبته بعد معاناة طويلة.

وحسب الطالب الذي يدرس بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية بالدار البيضاء، فإن اللص الذي قام بسرقة حقيبته وفور علمه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ببحثه عن الحقيبة، قام بإرسالها عبر البريد إلى تازة.

ووجه الطالب الشكر إلى جميع من تعاطفوا معه عبر "الفايسبوك"، مشيرا إلى ان انتشار"مصيبته" التي تتمثل في ضياع حاسوبه ومبلغ مالي ووثائق رسمية خاصة به، كان له الفضل في تمكنه من التحصل عليها مرة أخرى.

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‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الوثائق الحاسوب الحقيبة تازة فاس

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