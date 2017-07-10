مثير وبالفيديو..أشخاص معروفون بالفايسبوك يحاولون استغلال قضية مهندس الدولة المتشرد والركوب عليها...حضيو راسكم أصحاب الخير ﻿

أكد العديد من النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي يومه الاثنين، أن بودكاست مشهور بالمغرب، قام باستغلال قضية مهندس الدولة ''عبد الفتاح''، الذي يعيش حياة التشرد بفاس، من أجل مطالبة أصحاب القلوب الرحيمة

"شوف تيفي"

أكد العديد من النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي يومه الاثنين، أن بودكاست مشهور بالمغرب، قام باستغلال قضية مهندس الدولة "عبد الفتاح"، الذي يعيش حياة التشرد بفاس، من أجل مطالبة أصحاب القلوب الرحيمة بالاتصال به لتقديم المساعدة للشخص المذكور.

وأوضح النشطاء المغاربة المتعاطفون مع "المتشرد المثقف"، أن البودكاست بدل أن يضع رقم "عبد الفتاح" والذي نشرته قناة "شوف تيفي"، أقدم على وضع رقمه الشخصي لأسباب مجهولة، إلا أن نشطاء آخرون اتهموا البودكاست بمحاولة استغلال القضية والركوب عليها .

واستغل المغاربة الفرصة للتعبير عن تعاطفهم مرة أخرى مع عبد الفتاح، داعين أصحاب القلوب الرحيمة داخل وخارج المغرب بانتشاله من الضياع والحرمان والتشرد، مؤكدين على أن حياته بدون أطراف سفلية، ومعاناته من الفقر والتشرد يعد كارثة إنسانية لا يمكن السكوت عنها، ولا يمكن لأي كان الركوب عليها واستغلالها.