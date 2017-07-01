بالفيديو..'' الزفزافي'' يحسم نقاش الرسالة والمحكمة تؤجل جلسة استكمال الإستنطاق ﻿

أكد عضوين بهيئة الدفاع عن معتقلي حراك-الريف أن ''ناصر الزفزافي'' صرح أمام قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الإستئناف، أنه من كتب الرسالة ومنحها للمحامي ''محمد زيان'' لنشرها.

شوف تيفي



أكد عضوين بهيئة الدفاع عن معتقلي حراك-الريف أن "ناصر الزفزافي" صرح أمام قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الإستئناف، أنه من كتب الرسالة ومنحها للمحامي "محمد زيان" لنشرها.



وحسب المحامي "سعيد بن حماني" فزعيم الإحتجاجات بإقليم الحسيمة إعترف بأنه كاتب الرسالة وأنه سلمها لمحمد زيان، وأن تصريحاته بنفي موضوع الرسالة التي أدلى بها للفرقة الوطنية للشرطة القضائية وإدارة السجون، جاءت بضغوط خارجة عن إرادته.



وفي ذات السياق، تم تأجيل الإنتهاء من الإستنطاق التفصيلي إلى غاية الخميس المقبل، لإستكماله، في حين سيتم نقل مجموعة أخرى من المعتقلين بسجن عكاشة غدا في إطار الإستنطاق التفصيلي كذلك.