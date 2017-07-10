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بالصور..فنانة عالمية تقرر التخلي عن ''المايو'' و تستبدله بالمايو الشرعي

بتاريــخ : 10 يوليوز 2017 / 19:03 بالصور..فنانة عالمية تقرر التخلي عن المايو و تستبدله بالمايو الشرعي | ثقافة و فنون
بالصور..فنانة عالمية تقرر التخلي عن ''المايو'' و تستبدله بالمايو الشرعي
نشرت وسائل إعلام عالمية، يومه الاثنين، مجموعة من الصور ، التي تظهر تخلي النجمة الأمريكية العالمية ماري كاري عن لباس السباحة ''المايو''، وارتداء لباس يغطي جسدها بالكامل.

"شوف تيفي"

نشرت وسائل إعلام عالمية، يومه الاثنين، مجموعة من الصور ، التي تظهر تخلي النجمة الأمريكية العالمية ماري كاري عن لباس السباحة "المايو"، وارتداء لباس يغطي جسدها بالكامل.

وأوضحت المصادر ذاتها أن "ماري كاري"، فاجأت عشاقها بالتخلي عن "المايو"، الذي ظهرت به خلال السنوات الماضية، موضحين أن اللباس الجديد للنجمة الأمريكية شبيه شكلا باللباس الإسلامي الخاص بالسباحة "البوركيني".

تجدر الإشارة إلى أن "ماري كاري"، اعتادت خلال حفلاتها السابقة وأيضا بأغانيها المسجلة عن طريق "الفيديو كليب"، الظهور بجسد شبه عار، وظهورها بلباس يغطي جسدها بالكامل لأول مرة، كان بمثابة مفاجأة لجميع عشاقها بالعالم.

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المغرب شوف تيفي النجمة الأمريكية اللباس الإسلامي البوركيني

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