صادم وبالصور.. وهاذ الشي اللي بقا: بيع بسكويت في المغرب مصنوع من زيت الاغتصاب ﻿

نشرت بعض الصفحات الفايسبوكية مجموعة من الصور لبسكويت يباع في الأسواق المغربية، أكدت الشركة المصنعة له بأن من بين مكوناته ما يسمى بـ ''زيت الاغتصاب''.

"شوف تيفي"

نشرت بعض الصفحات الفايسبوكية مجموعة من الصور لبسكويت يباع في الأسواق المغربية، أكدت الشركة المصنعة له بأن من بين مكوناته ما يسمى بـ "زيت الاغتصاب".

وحسب الصور المتداولة فإن اسم هذا المنتوج هو "biscuit familys"، وقد وضع ناشروا الصور إطارا على عبارة "زيت الاغتصاب" والتي كتبت بالمكان المخصص بغلاف البسكويت للكشف عن المكونات التي يصنع من خلالها.

وحسب ناشري الصور التي أثارت موجة سخرية عارمة عبر الفايسبوك، فإن سعر هذا البسكويت يبلغ عشرة دراهم، مؤكدين بأنه يتواجد بكثافة ببعض المدن الشمالية التي تصل اليها المواد المهربة من إسبانيا.