 بالصور.. مغربي ملتح مقيم بفرنسا يلتقي للمرة الرابعة بالملك محمد السادس بباريس ﻿
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بالصور.. مغربي ملتح مقيم بفرنسا يلتقي للمرة الرابعة بالملك محمد السادس بباريس

بتاريــخ : 10 يوليوز 2017 / 18:19 بالصور.. مغربي ملتح مقيم بفرنسا يلتقي للمرة الرابعة بالملك محمد السادس بباريس | بوليتيك
بالصور.. مغربي ملتح مقيم بفرنسا يلتقي للمرة الرابعة بالملك محمد السادس بباريس
توصلت ''شوف تيفي'' بصورة جديدة للملك محمد السادس، التقطها برفقته شاب ملتح، شاءت الأقدار أن يحصل على فرصة اللقاء بالملك للمرة الرابعة بالعاصمة الفرنسية باريس.

"شوف تيفي"

توصلت "شوف تيفي" بصورة جديدة للملك محمد السادس، التقطها برفقته شاب ملتح، شاءت الأقدار أن يحصل على فرصة اللقاء بالملك للمرة الرابعة بالعاصمة الفرنسية باريس.

ويتعلق الأمر بالشاب المغربي الذي ينحدر من مدينة كلميم المدعو "أحمد,م"، والذي التقط سابقا صورا مع الملك محمد السادس بالعاصمة الفرنسية، وقد انتشرت بشكل كبير إحدى هذه الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي ظهر فيها الملتحي وهو يرتدي قميص فريق "باري سان جيرمان" الفرنسي.

وكان أحمد قد كشف لـ"شوف تيفي" قبل مدة عن بعض المعطيات بخصوص لقائه بالملك محمد السادس، حيث عبر عن سعادته الكبيرة التي لا توصف باللقاء بالملك وتبادل أطراف الحديث معه.

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المغرب شوف تيفي الملك محمد السادس العاصمة الفرنسية

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