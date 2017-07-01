فاجعة حقيقية: عرس يتحول إلى مأتم بالعرائش..والعريس والعروس ما بين الحياة والموت ﻿

شهد طريق أربعاء عياشة ضواحي مدينة العرائش، أمس الأحد، فاجعة حقيقية، حولت فرحة أسرتين بعرس زوجين إلى مأتم، عقب اصطدام شاحنة كبيرة ''رموك'' بسيارة خفيفة، كان على متنها العروسان وأقرباء لهما، ما أسفر عن

"شوف تيفي"

شهد طريق أربعاء عياشة ضواحي مدينة العرائش، أمس الأحد، فاجعة حقيقية، حولت فرحة أسرتين بعرس زوجين إلى مأتم، عقب اصطدام شاحنة كبيرة "رموك" بسيارة خفيفة، كان على متنها العروسان وأقرباء لهما، ما أسفر عن مصرع اثنين على الفور.

وحسب ما كشفت عنه مصادر محلية، فإن سائق السيارة وعمة العروس، فارقا معا الحياة بمكان الحادث، بينما تم نقل العريس وعروسه إلى المستشفى الجهوي بمدينة طنجة ما بين الحياة والموت، نظرا لخطورة الإصابات التي تعرضا لها.

وأوضحت ذات المصادر أن عمة العروس التي لقيت مصرعها خلال الحادث، هي مهاجرة بلندن تنحدر من العرائش، وقد حلت بالمغرب لحضور عرس ابنة شقيقها، إلا أن الأقدار شاءت أن تفارق الحياة بطريقة بشعة.