فضيحة وبالفيديو..مصيبة صافي: سقي هكتارات من الخضر بمياه الواد الحار بالحاجب ﻿

تناقلت العديد من الصفحات الفايسبوكية يومه الاثنين، مقطع فيديو صادم، إلتقطه مواطن بواسطة كاميرا هاتفه النقال، والذي كشف من خلاله أن فلاحين يقومون بالحاجب، بسقي هكتارات من الأراضي التي تم

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات الفايسبوكية يومه الاثنين، مقطع فيديو صادم، إلتقطه مواطن بواسطة كاميرا هاتفه النقال، والذي كشف من خلاله أن فلاحين يقومون بالحاجب، بسقي هكتارات من الأراضي التي تم استخدامها في زراعة الخضر بواسطة مياه الصرف الصحي "الواد الحار".

وكشف صاحب الفيديو مرفوقا بشخص آخر عن معطيات جد صادمة، موضحين أن الحاجب يعرف كارثة بيئية، ضحيتها المواطن الذي سيستهلك خضرا تم سقيها بواسطة مياه الصرف الصحي.

وعبر المشاركون في الفيديو عن استغرابهم الشديد من قيام أصحاب الأراضي الزراعية بحفر مجاري مياه تؤدي إلى أراضيهم، وذلك بغية استخدام مياه الصرف الصحي في سقي الخضر، داعين السلطات المحلية إلى التدخل الفوري والمستعجل لوضع حد لهذه الكارثة البيئية.