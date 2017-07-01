 عاجل:الإرهاب يهز مصر من جديد وهذا عدد القتلى ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فاجعة حقيقية: عرس يتحول إلى مأتم بالعرائش..والعريس والعروس ما بين الحياة والموت | حوادث و حقوق

فاجعة حقيقية: عرس يتحول إلى مأتم بالعرائش..والعريس والعروس ما بين الحياة والموت

فضيحة وبالفيديو..مصيبة صافي: سقي هكتارات من الخضر بمياه الواد الحار بالحاجب | حوادث و حقوق

فضيحة وبالفيديو..مصيبة صافي: سقي هكتارات من الخضر بمياه الواد الحار بالحاجب

عاجل:الإرهاب يهز مصر من جديد وهذا عدد القتلى | دولي

عاجل:الإرهاب يهز مصر من جديد وهذا عدد القتلى

فيديو مروع..شابة جميلة تصور على المباشر لحظة مقتلها في حادث خطير | دولي

فيديو مروع..شابة جميلة تصور على المباشر لحظة مقتلها في حادث خطير

تفكيك عصابة إجرامية متخصصة في جلب وترويج الأقراص الطبية المخدرة بالبيضاء | حوادث و حقوق

تفكيك عصابة إجرامية متخصصة في جلب وترويج الأقراص الطبية المخدرة بالبيضاء

حصري..النيابة العامة تدخل على خط تدوينات إعمراشاالتي تقول أنه تعرض للتعذيب و تفتح بحثا قضائيا معه | بوليتيك

حصري..النيابة العامة تدخل على خط تدوينات ''إعمراشا''التي تقول أنه تعرض للتعذيب و تفتح بحثا قضائيا

عاجل: فرار 4 أسود من هذه الغابة وهاشنو وقع | منوعات

عاجل: فرار 4 أسود من هذه الغابة وهاشنو وقع

عاجل: هذا ما وقع لصنهاجي بعدما اغتصب فتاة في ريعان شبابها بطريقة وحشية بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل: هذا ما وقع ''لصنهاجي'' بعدما اغتصب فتاة في ريعان شبابها بطريقة وحشية بالبيضاء

بالصور...هذه هي خطيبة ناصر الزفزافي من مقر محكمة الإستئناف بمدينة الدار البيضاء | مجتمع

بالصور...هذه هي خطيبة ''ناصر الزفزافي'' من مقر محكمة الإستئناف بمدينة الدار البيضاء

أزمة إخوان بن كيران

عاجل:الإرهاب يهز مصر من جديد وهذا عدد القتلى

بتاريــخ : 10 يوليوز 2017 / 17:36 عاجل:الإرهاب يهز مصر من جديد وهذا عدد القتلى | دولي
عاجل:الإرهاب يهز مصر من جديد وهذا عدد القتلى
أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الاثنين، عن مقتل ''ستة عناصر إرهابية '' في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن أثناء مداهمة شقة كانوا يختبؤون فيها في محافظة أسيوط.

شوف تيفي:

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الاثنين، عن مقتل "ستة عناصر إرهابية " في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن أثناء مداهمة شقة كانوا يختبؤون فيها في محافظة أسيوط.

وذكر بين للوزارة أن الحادث وقع على إثر توافر معلومات لمصالح الأمن حول اتخاذ مجموعة عناصر إرهابية تعتنق أفكار تنظيم (داعش) من إحدى الشقق السكنية الكائنة بعمارات غير مأهولة بمحافظة أسيوط "وكرا تنظيميا لهم والإعداد لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية ".

وأوضح المصدر ذاته، أن قوات الأمن قامت اليوم بمداهمة الشقة، إلا أنهم حال استشعارهم باقترابها، بادر أفراد المجموعة بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، فتم التعامل معهم مما نتج عنه مصرع كافة المتواجدين بها.

وأشار البيان إلى أنه عثر بحوزة هؤلاء العناصر على خمسة أسلحة آلية وقنبلة دفاعية و83 طلقة آلية وملابس عسكرية ومطبوعات تضم مفاهيم وشعارات تنظيم (داعش).

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب الإرهاب

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

فيديو مروع..شابة جميلة تصور على المباشر لحظة مقتلها في حادث خطير | دولي

فيديو مروع..شابة جميلة تصور على المباشر لحظة مقتلها في حادث خطير

الأمطار الغزيرة تغلق محطات مترو الأنفاق في باريس لفترة وجيزة | دولي

الأمطار الغزيرة تغلق محطات مترو الأنفاق في باريس لفترة وجيزة

عاجل:إخلاء البرلمان البريطاني بعد هذا الإنذار | دولي

عاجل:إخلاء البرلمان البريطاني بعد هذا الإنذار

رئيس هذا البلد يُجري تعديلا حكوميا بعد هبوط شعبيته | دولي

رئيس هذا البلد يُجري تعديلا حكوميا بعد هبوط شعبيته

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..من كواليس مهرجان كازا..فاطمة الزهراء لعروسي ملقاتش الساروت ديال طوموبيلتها | بــووز
منذ 58 ثانية

بالفيديو..من كواليس مهرجان كازا..فاطمة الزهراء لعروسي ملقاتش الساروت ديال طوموبيلتها

بالفيديو.. مهاجرين محيحين فمهرجان كازا..شوفو الشطيح | بــووز

بالفيديو.. مهاجرين محيحين فمهرجان كازا..شوفو الشطيح

بالفيديو: صعوبات قانونية في تنفيذ أمر استعجالي بإفراغ نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب | بــووز

بالفيديو: صعوبات قانونية في تنفيذ أمر استعجالي بإفراغ نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب

شباط بعد منعه من الدخول إلى النقابة..ممكن نسمح فالأكل والفلوس و كلشي ومانسمحش فكرامتي | بــووز

شباط بعد منعه من الدخول إلى النقابة..ممكن نسمح فالأكل والفلوس و كلشي ومانسمحش فكرامتي

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

فاجعة حقيقية: عرس يتحول إلى مأتم بالعرائش..والعريس والعروس ما بين الحياة والموت | حوادث و حقوق
منذ 6 دقائق

فاجعة حقيقية: عرس يتحول إلى مأتم بالعرائش..والعريس والعروس ما بين الحياة والموت

فضيحة وبالفيديو..مصيبة صافي: سقي هكتارات من الخضر بمياه الواد الحار بالحاجب | حوادث و حقوق

فضيحة وبالفيديو..مصيبة صافي: سقي هكتارات من الخضر بمياه الواد الحار بالحاجب

عاجل:الإرهاب يهز مصر من جديد وهذا عدد القتلى | دولي

عاجل:الإرهاب يهز مصر من جديد وهذا عدد القتلى

فيديو مروع..شابة جميلة تصور على المباشر لحظة مقتلها في حادث خطير | دولي

فيديو مروع..شابة جميلة تصور على المباشر لحظة مقتلها في حادث خطير

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.