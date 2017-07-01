عاجل:الإرهاب يهز مصر من جديد وهذا عدد القتلى ﻿

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الاثنين، عن مقتل ''ستة عناصر إرهابية '' في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن أثناء مداهمة شقة كانوا يختبؤون فيها في محافظة أسيوط.

شوف تيفي:

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الاثنين، عن مقتل "ستة عناصر إرهابية " في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن أثناء مداهمة شقة كانوا يختبؤون فيها في محافظة أسيوط.

وذكر بين للوزارة أن الحادث وقع على إثر توافر معلومات لمصالح الأمن حول اتخاذ مجموعة عناصر إرهابية تعتنق أفكار تنظيم (داعش) من إحدى الشقق السكنية الكائنة بعمارات غير مأهولة بمحافظة أسيوط "وكرا تنظيميا لهم والإعداد لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية ".

وأوضح المصدر ذاته، أن قوات الأمن قامت اليوم بمداهمة الشقة، إلا أنهم حال استشعارهم باقترابها، بادر أفراد المجموعة بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، فتم التعامل معهم مما نتج عنه مصرع كافة المتواجدين بها.

وأشار البيان إلى أنه عثر بحوزة هؤلاء العناصر على خمسة أسلحة آلية وقنبلة دفاعية و83 طلقة آلية وملابس عسكرية ومطبوعات تضم مفاهيم وشعارات تنظيم (داعش).