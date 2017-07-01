فيديو مروع..شابة جميلة تصور على المباشر لحظة مقتلها في حادث خطير ﻿

قامت شابة جميلة تنحدر من مدينة أوبرنيس في جمهورية التشيك، أخيرا، بتصوير لحظة مصرعها في حادثة سير مروعة، خلال قيامها باستخدام تقنية البث المباشر على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي

"شوف تيفي"

قامت شابة جميلة تنحدر من مدينة أوبرنيس في جمهورية التشيك، أخيرا، بتصوير لحظة مصرعها في حادثة سير مروعة، خلال قيامها باستخدام تقنية البث المباشر على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".

وحسب قناة "سكاي نيوز" في كشفها عن تفصايل الواقعة يومه الاثنين، فإن الفيديو المؤلم، يظهر الشابة نيكول باراباسوفا وهي تحمل هاتفها بيدها، وتصور لحظة قيام صديقتها بالسياقة بسرعة جنونية تجاوزت 120 كيلومترا في الساعة، ما تسبب في اصطدام السيارة بحاجز، وبالتالي فقدان السائقة الشابة السيطرة على مقود السيارة، وانقلابها.

وأضافت القناة أن أحد رجال الإسعاف، قام بإيقاف البث المباشر على "فايسبوك" بعد وصوله إلى مكان الحادثة، مشيرة إلى أن تقارير محلية، ذكرت أن نيكولا صاحبة الفيديو توفيت في الحال، بينما ما تزال صديقتها السائقة في وحدة العناية المركزة، عقب تعرضها لإصابة خطيرة على مستوى الرأس.