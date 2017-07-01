 تفكيك عصابة إجرامية متخصصة في جلب وترويج الأقراص الطبية المخدرة بالبيضاء ﻿
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تفكيك عصابة إجرامية متخصصة في جلب وترويج الأقراص الطبية المخدرة بالبيضاء

بتاريــخ : 10 يوليوز 2017 / 17:11 تفكيك عصابة إجرامية متخصصة في جلب وترويج الأقراص الطبية المخدرة بالبيضاء | حوادث و حقوق
تفكيك عصابة إجرامية متخصصة في جلب وترويج الأقراص الطبية المخدرة بالبيضاء
تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن عين الشق بالدار البيضاء، ليلة أمس الاحد، من تفكيك عصابة إجرامية متخصصة في جلب وترويج الأقراص الطبية المخدرة، وأوقفت خمسة مشتبه فيهم وبحوزتهم ما مجموعه 3891

"شوف تيفي"+"و م ع"

 تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن عين الشق بالدار البيضاء، ليلة أمس الاحد، من تفكيك عصابة إجرامية متخصصة في جلب وترويج الأقراص الطبية المخدرة، وأوقفت خمسة مشتبه فيهم وبحوزتهم ما مجموعه 3891 قرصا طبيا مخدرا من مختلف الانواع.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الاثنين، أنه جرى توقيف المشتبه فيهم، الذين يشكل ثلاثة من بينهم موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني من أجل جرائم تتعلق بالعنف وترويج المخدرات، بمناطق مختلفة بمدينة الدار البيضاء، قبل أن تمكن عمليات التفتيش المنجزة من ضبط كمية الاقراص الطبية المخدرة، التي تتكون من 2205 أقراص من نوع "ريفوتريل" و1686 قرصا من نوع "إكستازي"، بالاضافة إلى كمية من مخدر الكوكايين.

وأضاف المصدر ذاته، أنه تم وضع المشتبه بهم تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما لا تزال التحريات جارية لتوقيف باقي المتورطين في هذا النشاط الاجرامي، وتقديمهم أمام العدالة.

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المغرب شوف تيفي عين الشق الشرطة القضائية الصعيد الوطني ترويج المخدرات

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