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حصري..النيابة العامة تدخل على خط تدوينات إعمراشاالتي تقول أنه تعرض للتعذيب و تفتح بحثا قضائيا معه | بوليتيك

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حصري..النيابة العامة تدخل على خط تدوينات ''إعمراشا''التي تقول أنه تعرض للتعذيب و تفتح بحثا قضائيا معه

بتاريــخ : 10 يوليوز 2017 / 17:06 حصري..النيابة العامة تدخل على خط تدوينات إعمراشاالتي تقول أنه تعرض للتعذيب و تفتح بحثا قضائيا معه | بوليتيك
حصري..النيابة العامة تدخل على خط تدوينات ''إعمراشا''التي تقول أنه تعرض للتعذيب و تفتح بحثا قضائيا معه
كشفت مصادر مطلعة، أن النيابة العامة بالرباط أصدرت تعليماتها بفتح بحث في موضوع التدوينات التي سبق وأن نشرها ''المرتضى إعمراشا ''، المتابع في حالة سراح على خلفية قضية لها علاقة ''بالإرهاب''.

شوف تيفي

كشفت مصادر مطلعة، أن النيابة العامة بالرباط أصدرت  تعليماتها بفتح بحث في موضوع التدوينات التي سبق وأن نشرها "المرتضى إعمراشا "، المتابع في حالة سراح على  خلفية  قضية لها علاقة "بالإرهاب".

 وحسب مصادر مطلعة،  فتدوينات "إعمراشا" الوجه البارز في حراك- الريف تضمنت في بعضها إشارات واضحة حول تعرض هذا الأخير  للعنف الجسدي والنفسي أثناء فترة اعتقاله وتقديمه أمام القضاء،  حيث أمرت النيابة العامة بفتح بحث قضائي، على خلفية  توصلها بتقرير مفصل من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تلتمس من النيابة العامة بالرباط، تسليط الضوء على تدوينات صادرة على صفحة المعني بالأمر على مواقع فيسبوك، استعمل فيها هذا الأخير "أسلوب التلميح لتعرضه للعنف من قبل مصالح الأمن، وهي التصريحات التي اقتضت من السلطات القضائية المختصة  الأمر بإجراء بحث حول مدى جديتها".

 وفي ذات السياق،  أكد ناشط حقوقي على أهمية هذه الخطوة، التي تؤكد التصريحات السابقة لرئيس الحكومة ووزير العدل بأن أي معتقل صرح بتعرضه للتعذيب يتم فورا فتح تحقيق في الموضوع.

 وأشاد الحقوقي كذلك بالجدية  التي أبدتها مصالح الأمن في التعامل مع كل التصريحات  بالتعرض للتعذيب من قبل المعتقلين والموقوفين، وذلك من خلال ترتيب كافة المسؤوليات القانونية والجنائية التي من الممكن أن تفرزها نتائج البحث القضائي، وصولا إلى كشف أية محاولة للركوب مستقبلا على موجة  " ادعاء التعذيب" قصد حصد مكاسب شخصية أو خدمة أجندات خفية.

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التعذيب المعتقلين مصالح الأمن البحث القضائي شوف تيفي

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