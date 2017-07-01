 عاجل: فرار 4 أسود من هذه الغابة وهاشنو وقع ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل:الإرهاب يهز مصر من جديد وهذا عدد القتلى | دولي

عاجل:الإرهاب يهز مصر من جديد وهذا عدد القتلى

فيديو مروع..شابة جميلة تصور على المباشر لحظة مقتلها في حادث خطير | دولي

فيديو مروع..شابة جميلة تصور على المباشر لحظة مقتلها في حادث خطير

تفكيك عصابة إجرامية متخصصة في جلب وترويج الأقراص الطبية المخدرة بالبيضاء | حوادث و حقوق

تفكيك عصابة إجرامية متخصصة في جلب وترويج الأقراص الطبية المخدرة بالبيضاء

حصري..النيابة العامة تدخل على خط تدوينات إعمراشاالتي تقول أنه تعرض للتعذيب و تفتح بحثا قضائيا معه | بوليتيك

حصري..النيابة العامة تدخل على خط تدوينات ''إعمراشا''التي تقول أنه تعرض للتعذيب و تفتح بحثا قضائيا

عاجل: فرار 4 أسود من هذه الغابة وهاشنو وقع | منوعات

عاجل: فرار 4 أسود من هذه الغابة وهاشنو وقع

عاجل: هذا ما وقع لصنهاجي بعدما اغتصب فتاة في ريعان شبابها بطريقة وحشية بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل: هذا ما وقع ''لصنهاجي'' بعدما اغتصب فتاة في ريعان شبابها بطريقة وحشية بالبيضاء

بالصور...هذه هي خطيبة ناصر الزفزافي من مقر محكمة الإستئناف بمدينة الدار البيضاء | مجتمع

بالصور...هذه هي خطيبة ''ناصر الزفزافي'' من مقر محكمة الإستئناف بمدينة الدار البيضاء

بالفيديو والصور..مطاردة هوليودية للصين على دراجة نارية بالبيضاء..شوفو أشنو وقع | حوادث و حقوق

بالفيديو والصور..مطاردة هوليودية للصين على دراجة نارية بالبيضاء..شوفو أشنو وقع

عاجل: هذه حقيقة دخول ناصر الزفزافي و رفاقه في إضراب عن الطعام بسجن عكاشة | مجتمع

عاجل: هذه حقيقة دخول ناصر الزفزافي و رفاقه في إضراب عن الطعام بسجن عكاشة

أزمة إخوان بن كيران

عاجل: فرار 4 أسود من هذه الغابة وهاشنو وقع

بتاريــخ : 10 يوليوز 2017 / 17:02 عاجل: فرار 4 أسود من هذه الغابة وهاشنو وقع | منوعات
عاجل: فرار 4 أسود من هذه الغابة وهاشنو وقع
أعلنت هيئة المنتزهات الوطنية في جنوب إفريقيا، اليوم الاثنين، أن حراس المتنزه الوطني الرئيسي في البلاد يبحثون عن أربعة أسود فرت من المنتزه.

شوف تيفي:

أعلنت هيئة المنتزهات الوطنية في جنوب إفريقيا، اليوم الاثنين، أن حراس المتنزه الوطني الرئيسي في البلاد يبحثون عن أربعة أسود فرت من المنتزه.

وذكرت الهيئة، في بيان، أن الأسود فرت الليلة الماضية من متنزه كروجر الوطني، وهو مقصد سياحي شهير في البلاد، قبل أن يتم رصدها بإحدى القرى المجاورة.

وتضم المنطقة المحيطة بمتنزه "كروجر" قرى ومزارع لتربية الماشية، الأمر الذي يعرض السكان والثروة الحيوانية لخطر التعرض لهجمات الحيوانات المفترسة.

يشار إلى أنه في ماي الفارط، أمسكت الهيئة بخمسة أسود بعد أن فرت من نفس المتنزه. وفي 2015 ، فر أسد من تحت سياج كهربائي في متنزه آخر وقام بافتراس الأغنام لمدة ثلاثة أسابيع قبل أن يمسك به الحراس.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب غابة الهيئة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالفيديو..تقرير إخباري خطير: هزيمة الإسلام تبدأ بنشر الجنس والدعارة بين النساء المسلمات+تفاصيل صادمة | منوعات

بالفيديو..تقرير إخباري خطير: هزيمة الإسلام تبدأ بنشر الجنس والدعارة بين النساء المسلمات+تفاصيل صادمة

خطير وهام للمغاربة..حضيو راسكم : هاذ العصير كيدير السرطان | منوعات

خطير وهام للمغاربة..حضيو راسكم : هاذ العصير كيدير السرطان

الفروسية وامتطاء الخيل يربط مصريا بابنة صاحب ميكروسوفت | منوعات

الفروسية وامتطاء الخيل يربط مصريا بابنة صاحب ميكروسوفت

فتاة حيدات للمونيكا العينين وركباتهم ليها ..شوفو شنو وقع ليها | منوعات

فتاة حيدات للمونيكا العينين وركباتهم ليها ..شوفو شنو وقع ليها

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو: صعوبات قانونية في تنفيذ أمر استعجالي بإفراغ نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب | بــووز
منذ 15 دقيقة

بالفيديو: صعوبات قانونية في تنفيذ أمر استعجالي بإفراغ نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب

شباط بعد منعه من الدخول إلى النقابة..ممكن نسمح فالأكل والفلوس و كلشي ومانسمحش فكرامتي | بــووز

شباط بعد منعه من الدخول إلى النقابة..ممكن نسمح فالأكل والفلوس و كلشي ومانسمحش فكرامتي

بالفيديو..المسرح الكبير للرباط سيكون جاهزا مطلع 2019 وهذه تفاصيل مشاريع تهيئة مشروع أبي رقراق | مال و أعمال

بالفيديو..المسرح الكبير للرباط سيكون جاهزا مطلع 2019 وهذه تفاصيل مشاريع تهيئة مشروع أبي رقراق

نايضة حيحة مع لبنات فسهرة L’artiste فموروكومول | خارج البلاطو

نايضة حيحة مع لبنات فسهرة L’artiste فموروكومول

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل:الإرهاب يهز مصر من جديد وهذا عدد القتلى | دولي
منذ 3 دقائق

عاجل:الإرهاب يهز مصر من جديد وهذا عدد القتلى

فيديو مروع..شابة جميلة تصور على المباشر لحظة مقتلها في حادث خطير | دولي

فيديو مروع..شابة جميلة تصور على المباشر لحظة مقتلها في حادث خطير

تفكيك عصابة إجرامية متخصصة في جلب وترويج الأقراص الطبية المخدرة بالبيضاء | حوادث و حقوق

تفكيك عصابة إجرامية متخصصة في جلب وترويج الأقراص الطبية المخدرة بالبيضاء

حصري..النيابة العامة تدخل على خط تدوينات إعمراشاالتي تقول أنه تعرض للتعذيب و تفتح بحثا قضائيا معه | بوليتيك

حصري..النيابة العامة تدخل على خط تدوينات ''إعمراشا''التي تقول أنه تعرض للتعذيب و تفتح بحثا قضائيا

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.