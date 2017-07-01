عاجل: فرار 4 أسود من هذه الغابة وهاشنو وقع ﻿

أعلنت هيئة المنتزهات الوطنية في جنوب إفريقيا، اليوم الاثنين، أن حراس المتنزه الوطني الرئيسي في البلاد يبحثون عن أربعة أسود فرت من المنتزه.

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أعلنت هيئة المنتزهات الوطنية في جنوب إفريقيا، اليوم الاثنين، أن حراس المتنزه الوطني الرئيسي في البلاد يبحثون عن أربعة أسود فرت من المنتزه.

وذكرت الهيئة، في بيان، أن الأسود فرت الليلة الماضية من متنزه كروجر الوطني، وهو مقصد سياحي شهير في البلاد، قبل أن يتم رصدها بإحدى القرى المجاورة.

وتضم المنطقة المحيطة بمتنزه "كروجر" قرى ومزارع لتربية الماشية، الأمر الذي يعرض السكان والثروة الحيوانية لخطر التعرض لهجمات الحيوانات المفترسة.

يشار إلى أنه في ماي الفارط، أمسكت الهيئة بخمسة أسود بعد أن فرت من نفس المتنزه. وفي 2015 ، فر أسد من تحت سياج كهربائي في متنزه آخر وقام بافتراس الأغنام لمدة ثلاثة أسابيع قبل أن يمسك به الحراس.