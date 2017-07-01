عاجل: هذا ما وقع ''لصنهاجي'' بعدما اغتصب فتاة في ريعان شبابها بطريقة وحشية بالبيضاء ﻿

علمت'' شوف تيفي'' من مصادر مطلعة، أن العناصر الأمنية بمدينة الدارالبيضاء تمكنت يومه الإثنين، من إلقاء القبض على مغتصب فتاة بالدارالبيضاء ،الملقب بالصنهاجي بالمنطقة الجديدة بالهراويين.

شوف تيفي:م غ

علمت" شوف تيفي" من مصادر مطلعة، أن العناصر الأمنية بمدينة الدارالبيضاء تمكنت يومه الإثنين، من إلقاء القبض على مغتصب فتاة بالدارالبيضاء ،الملقب بالصنهاجي بالمنطقة الجديدة بالهراويين.



و كانت فتاة في ريعان شبابها تعرضت للاغتصاب في الساعات الأولى من الخميس الماضي 6 يوليوز، على يد مجرم خطير معروف بمنطقة الهراويين نواحي الدارالبيضاء.



وقالت مصادرنا، إن الجاني الملقب بـ"الصنهاجي"، تتبع خطوات الفتاة التي كانت تسير في اتجاه مقر عملها بأحد المعامل و استغل خلو المكان ليباغتها ،حيث قام في منطقة خلاء على الاعتداء عليها و مهاجمتها و اغتصابها تحت التهديد بالسلاح الأبيض.