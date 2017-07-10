بالفيديو والصور..مطاردة هوليودية للصين على دراجة نارية بالبيضاء..شوفو أشنو وقع ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الاثنين، مقطع فيديو، يظهر لحظة مطاردة مواطن على سيارة خفيفة للصين على متن دراجة نارية بشوارع البيضاء.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الاثنين، مقطع فيديو، يظهر لحظة مطاردة مواطن على سيارة خفيفة للصين على متن دراجة نارية بشوارع البيضاء.

ويظهر هذا الفيديو الذي التقط تفاصيل صاحب سيارة، لصين على دراجة نارية في عقدهما الثاني وهما يحاولان الفرار في شوراع مدينة الدار البيضاء، عقب قيامهما بسرقة حقيبة سيدة.

وتفاعل النشطاء بكثافة، حيث طالب الجميع بنشر صور اللصين بجميع الصفحات الفايسبوكية، حتى تتمكن المصالح الأمنية من اعتقالهما، موضحين أن منطقة سباتة وسيدي عثمان وحي مولاي رشيد تعتبر من أخطر المناطق بالعاصمة الاقتصادية، نظرا للانتشار الكبير لأشخاص خارجين عن القانون يعترضون سبيل المارة والمواطنين الأبرياء.