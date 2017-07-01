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عاجل: هذه حقيقة دخول ناصر الزفزافي و رفاقه في إضراب عن الطعام بسجن عكاشة

بتاريــخ : 10 يوليوز 2017 / 16:33 عاجل: هذه حقيقة دخول ناصر الزفزافي و رفاقه في إضراب عن الطعام بسجن عكاشة | مجتمع
عاجل: هذه حقيقة دخول ناصر الزفزافي و رفاقه في إضراب عن الطعام بسجن عكاشة
نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الادعاءات المنشورة ببعض المنابر الإعلامية بشأن دخول النزلاء المعتقلين بالسجن المحلي عين السبع1 على خلفية أحداث الحسيمة في إضراب عن الطعام بتاريخ

شوف تيفي:

نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الادعاءات المنشورة ببعض المنابر الإعلامية بشأن دخول النزلاء المعتقلين بالسجن المحلي عين السبع1 على خلفية أحداث الحسيمة في إضراب عن الطعام بتاريخ 10 يوليوز 2017.

وأشارت المندوبية في بيان توضيحي لها، اليوم الاثنين، إلى أن ما ورد من ادعاءات في هذه المقالات عار من الصحة، موضحة أنه لم يتقدم أي نزيل من النزلاء المذكورين بما يفيد دخوله في الإضراب عن الطعام، كما أنهم، يضيف البلاغ، يعيشون حياتهم اليومية بصفة عادية ويتناولون وجباتهم بصفة منتظمة، سواء المقدمة من طرف الإدارة كحصص غذائية نظامية أو تلك المسلمة إليهم من طرف ذويهم أثناء الزيارة العائلية.

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