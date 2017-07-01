هام للمغاربة.. عوتاني خاصكم تبدلو بطاقة التعريف الوطنية ''لاكارط ناسيونال''..وها علاش ﻿

بعد سنوات قليلة من تغيير شكل البطاقة الوطنية بالمغرب، من المنتظر أن تعرف هذه البطاقة تغييرا في المعلومات المحددة لهوية كل مواطن مغربي، وذلك حسب ما كشفت عنه صحيفة “ليكونوميست” المغربية الناطقة

"شوف تيفي"

بعد سنوات قليلة من تغيير شكل البطاقة الوطنية بالمغرب، من المنتظر أن تعرف هذه البطاقة تغييرا في المعلومات المحددة لهوية كل مواطن مغربي، وذلك حسب ما كشفت عنه صحيفة “ليكونوميست” المغربية الناطقة بالفرنسية يومه الاثنين.

وأوضحت الصحيفة المذكورة في كشفها عن تفاصيل هذا التغيير أن الرقم القديم المعتمد بالمغرب سيحل محله رقم جديد يتكون من 10 أرقام، وهو التغيير الذي تم الاعتماد عليه في العديد من الدول الصناعية الكبرى، التي تعتمد على بطائق تعريف تحدد هوية مواطنيها بدقة.

وأشارت الصحيفة المغربية الناطقة باللغة الفرنسية، أن الرقم الجديد سيضمم مميزات، ستمكن أجهزة الشرطة من التعرف والإطلاع بشكل دقيق على هوية أي مواطن، وجميع التفاصيل الخاصة به كتقاعده وتأمينه الصحي ووضعه الاجتماعي وجميع معاملاته التي قام بها مع الإدراة العمومية.