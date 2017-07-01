مفاجأة: عاجل...ظهور زوجة ''ناصر الزفزافي'' أمام المحكمة الإستئنافية بالدار البيضاء ﻿

ظهرت سيدة ببهو محكمة الإستئناف بالدار البيضاء قبل قليل، لمعرفة آخر تطورات جلسة التحقيق التفصيلي مع ''ناصر الزفزافي'' الذي يخضع في هذه اللحظات للتحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الإستئناف للمدينة مع

شوف تيفي



ظهرت سيدة ببهو محكمة الإستئناف بالدار البيضاء قبل قليل، لمعرفة آخر تطورات جلسة التحقيق التفصيلي مع ''ناصر الزفزافي'' الذي يخضع في هذه اللحظات للتحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الإستئناف للمدينة مع قاضي التحقيق .



وحسب مصادر ''شوف تيفي'' فالسيدة التي تتواجد في هذه اللحظات بالمحكمة، تصرح بأنها ''زوجة الزفزافي''.



وفي ذات السياق، كشف عضو بارز بحراك- الريف وأحد أصدقاء ''ناصر الزفزافي'' أن الفتاة التي ظهرت بالمحكمة إن كانت هي المقصودة ، ليست زوجة ''ناصر'' وإنما فقط كانت على ''علاقة'' مع متزعم حراك – الريف لم يكشف طبيعتها .





