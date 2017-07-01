صادم..نافورة كازا الجديدة اللي صرفوا عليها الملايين خسرات ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن ''نافورة'' البيضاء الجديدة والتي صرف لأجلها مجلس المدينة الملايين حتى تعوض النافورة التاريخية للمدينة تعطلت عن العمل، وقد وجد فريق للصيانة صعوبة في إصلاحها.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن "نافورة" البيضاء الجديدة والتي صرف لأجلها مجلس المدينة الملايين حتى تعوض النافورة التاريخية للمدينة تعطلت عن العمل، وقد وجد فريق للصيانة صعوبة في إصلاحها.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن "النافورة" المتطورة، والتي لم يمض على افتتاحها إلا أسابيع قليلة، فقدت بسرعة جاذبيتها، وأكدت أن شكلها العصري وأضواءها وديكوراتها لم تجنبها التوقف عن العمل فاجأة ودون سابق إنذار .

وأوضح المصدر ذاته أن مشاكل تقنية عديدة اعترت النافورة الجديدة، حيث تدخل الفريق المكلف بالصيانة لمعالجتها قبل أيام، لكن دون جدوى، مشيرا إلى أن المياه تكدست بجنبات النافورة بعد توقف مياهها المتراقصة عن الحركة.





