عاجل...تأجيل محاكمة ''الكرطومي'' والأمن يمنع وقفة إحتجاجية لمناصريه أمام المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء ﻿

أجلت محكمة عين السبع بالدار البيضاء قبل قليل من يومه الإثنين، جلسة مناقشة ملف ''مراد الكرطومي'' إلى يوم 17 يوليوز من الشهر الجاري، بطلب من محاميه لإعداد الدفاع.

شوف تيفي



أجلت محكمة عين السبع بالدار البيضاء قبل قليل من يومه الإثنين، جلسة مناقشة ملف ''مراد الكرطومي'' إلى يوم 17 يوليوز من الشهر الجاري، بطلب من محاميه لإعداد الدفاع.



وتم تأجيل نقاش ملف الكرطومي للمرة الثانية على التوالي، بعد إحالته على المحكمة في حالة إعتقال، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة، بخصوص التحقيق في شكاية كان قد وضعها مكتبا نادي قضاة المغرب والودادية الحسنية للقضاة، بمكتب وكيل الملك بابتدائية الدار البيضاء، على خلفية توجيه اتهامات لقضاة ومسؤولين ''بـالفساد وتكوين لوبي لنهب المال والاغتناء غير المشروع واستغلال النفوذ''، حيث ظهر في أشرطة فيديو تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي.



وفي ذات السياق، منعت قوات الأمن المرابطة أمام محكمة عين السبع، بعض النشطاء الحقوقيين وأصدقاء ''مراد الكرطومي'' من تنظيم وقفة إحتجاجية.





