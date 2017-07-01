 عاجل...تأجيل محاكمة ''الكرطومي'' والأمن يمنع وقفة إحتجاجية لمناصريه أمام المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو.. ساحرة تائبة تحكي تفاصيل السحر و الجن وكيف يسحروون الناس | حوادث و حقوق

بالفيديو.. ساحرة تائبة تحكي تفاصيل السحر و الجن وكيف يسحروون الناس

بالفـــــيديو.. شوفو أشنو دارت شيرين لإيمان الشميطي على المسرح.. ضربة مفاجئة باغتت بها المغربية وهي تغني ! | ثقافة و فنون

بالفـــــيديو.. شوفو أشنو دارت شيرين لإيمان الشميطي على المسرح.. ضربة مفاجئة باغتت بها المغربية

فيديو..صاحب سيارة يطارد 2 شفارة سرقو فتاة على المباشر شوفو شنو وقع | بووز

فيديو..صاحب سيارة يطارد 2 ''شفارة سرقو فتاة على المباشر'' شوفو شنو وقع

هذه هي حقيقة رفض حاتم إيدار ركوب سيارة من نوع داسيا بمهرجان إفران | ثقافة و فنون

هذه هي حقيقة رفض حاتم إيدار ركوب سيارة من نوع داسيا بمهرجان إفران

مفاجأة: عاجل...ظهور زوجة ناصر الزفزافي أمام المحكمة الإستئنافية بالدار البيضاء | بوليتيك

مفاجأة: عاجل...ظهور زوجة ''ناصر الزفزافي'' أمام المحكمة الإستئنافية بالدار البيضاء

صادم..نافورة كازا الجديدة اللي صرفوا عليها الملايين خسرات | مجتمع

صادم..نافورة كازا الجديدة اللي صرفوا عليها الملايين خسرات

عاجل...تأجيل محاكمة الكرطومي والأمن يمنع وقفة إحتجاجية لمناصريه أمام المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء | بوليتيك

عاجل...تأجيل محاكمة ''الكرطومي'' والأمن يمنع وقفة إحتجاجية لمناصريه أمام المحكمة الابتدائية

عاجل و بالصورة: لقاوهم كيخلطو الشيشة بالحشيش فالبحر..وهاشنو دار ليهم العسكر ديال البحر | حوادث و حقوق

عاجل و بالصورة: لقاوهم كيخلطو الشيشة بالحشيش فالبحر..وهاشنو دار ليهم العسكر ديال البحر

بالصور..شباط وعائلته يعتصمون أمام مقر الإتحاد العام للشغالين بالمغرب | بوليتيك

بالصور..شباط وعائلته يعتصمون أمام مقر الإتحاد العام للشغالين بالمغرب

أزمة إخوان بن كيران

عاجل...تأجيل محاكمة ''الكرطومي'' والأمن يمنع وقفة إحتجاجية لمناصريه أمام المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء

بتاريــخ : 10 يوليوز 2017 / 15:15 عاجل...تأجيل محاكمة الكرطومي والأمن يمنع وقفة إحتجاجية لمناصريه أمام المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء | بوليتيك
عاجل...تأجيل محاكمة ''الكرطومي'' والأمن يمنع وقفة إحتجاجية لمناصريه أمام المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء
أجلت محكمة عين السبع بالدار البيضاء قبل قليل من يومه الإثنين، جلسة مناقشة ملف ''مراد الكرطومي'' إلى يوم 17 يوليوز من الشهر الجاري، بطلب من محاميه لإعداد الدفاع.

شوف تيفي

أجلت محكمة عين السبع بالدار البيضاء قبل قليل من يومه الإثنين، جلسة مناقشة ملف ''مراد الكرطومي'' إلى يوم 17 يوليوز من الشهر الجاري، بطلب من محاميه لإعداد الدفاع.

وتم تأجيل نقاش ملف الكرطومي للمرة الثانية على التوالي، بعد إحالته على المحكمة في حالة إعتقال، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة، بخصوص التحقيق في شكاية كان قد وضعها مكتبا نادي قضاة المغرب والودادية الحسنية للقضاة، بمكتب وكيل الملك بابتدائية الدار البيضاء، على خلفية توجيه اتهامات لقضاة ومسؤولين ''بـالفساد وتكوين لوبي لنهب المال والاغتناء غير المشروع واستغلال النفوذ''، حيث ظهر في أشرطة فيديو تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي ذات السياق، منعت قوات الأمن المرابطة أمام محكمة عين السبع، بعض النشطاء الحقوقيين وأصدقاء ''مراد الكرطومي'' من تنظيم وقفة إحتجاجية.


إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الكرطومي النيابة العامة القضاء الدار البيضاء شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مفاجأة: عاجل...ظهور زوجة ناصر الزفزافي أمام المحكمة الإستئنافية بالدار البيضاء | بوليتيك

مفاجأة: عاجل...ظهور زوجة ''ناصر الزفزافي'' أمام المحكمة الإستئنافية بالدار البيضاء

بالصور..شباط وعائلته يعتصمون أمام مقر الإتحاد العام للشغالين بالمغرب | بوليتيك

بالصور..شباط وعائلته يعتصمون أمام مقر الإتحاد العام للشغالين بالمغرب

من جديد.. الصراع القانوني يعود لنقابة الإتحاد العام للشغالين بالمغرب | بوليتيك

من جديد.. ''الصراع القانوني ''يعود لنقابة الإتحاد العام للشغالين بالمغرب

منع محاميين من حضور جلسة محاكمة ناصر الزفزافي بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء وآخرون يقاطعون بسبب تسييس الملف | بوليتيك

منع محاميين من حضور جلسة محاكمة ''ناصر الزفزافي'' بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء وآخرون يقاطعون بسبب تسييس الملف

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شوفو كيفاش كايهضر مهندس الدولة لي عايش التشرد بغابة بفاس بالفرنسية بطلاقة | خارج البلاطو
منذ 15 دقيقة

شوفو كيفاش كايهضر مهندس الدولة لي عايش التشرد بغابة بفاس بالفرنسية بطلاقة

بالفيديو:أشغال بملعب الوازيس و اللاعبين دايرين الإضراب ضد حسبان | خارج البلاطو

بالفيديو:أشغال بملعب الوازيس و اللاعبين دايرين الإضراب ضد حسبان

بالفيديو.. شاهد أسماء لمنور, الستاتي و تبعمرانت يلهبون حماس الجمهور في ختام مهرجان تيميتار 2017 | قنوات أخرى

بالفيديو.. شاهد أسماء لمنور, الستاتي و تبعمرانت يلهبون حماس الجمهور في ختام مهرجان تيميتار 2017

بالفيديو.. شاهد أجواء الاصطياف بشاطئ كلايريس الرائع بالحسيمة - صيف 2017 | قنوات أخرى

بالفيديو.. شاهد أجواء الاصطياف بشاطئ كلايريس الرائع بالحسيمة - صيف 2017

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالفيديو.. ساحرة تائبة تحكي تفاصيل السحر و الجن وكيف يسحروون الناس | حوادث و حقوق
منذ 5 دقائق

بالفيديو.. ساحرة تائبة تحكي تفاصيل السحر و الجن وكيف يسحروون الناس

بالفـــــيديو.. شوفو أشنو دارت شيرين لإيمان الشميطي على المسرح.. ضربة مفاجئة باغتت بها المغربية وهي تغني ! | ثقافة و فنون

بالفـــــيديو.. شوفو أشنو دارت شيرين لإيمان الشميطي على المسرح.. ضربة مفاجئة باغتت بها المغربية

فيديو..صاحب سيارة يطارد 2 شفارة سرقو فتاة على المباشر شوفو شنو وقع | بووز

فيديو..صاحب سيارة يطارد 2 ''شفارة سرقو فتاة على المباشر'' شوفو شنو وقع

هذه هي حقيقة رفض حاتم إيدار ركوب سيارة من نوع داسيا بمهرجان إفران | ثقافة و فنون

هذه هي حقيقة رفض حاتم إيدار ركوب سيارة من نوع داسيا بمهرجان إفران

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.