بالصور..شباط وعائلته يعتصمون أمام مقر الإتحاد العام للشغالين بالمغرب ﻿

تزعم حميد شباط وأسرته الصغيرة المشكلة من أبنائه وزوجته إعتصاما للموالين له أمام مقر الإتحاد العام للشغالين بالمغرب، لمنع دخول أنصار الكاتب العام الحالي ''النعمة ميارة'' للدخول للمقر المركزي

بوليتيك

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تزعم حميد شباط وأسرته الصغيرة المشكلة من أبنائه وزوجته إعتصاما للموالين له أمام مقر الإتحاد العام للشغالين بالمغرب، لمنع دخول أنصار الكاتب العام الحالي "النعمة ميارة" للدخول للمقر المركزي للنقابة.



ويأتي إعتصام زعيم حزب الإستقلال، والقيادي في الذراع النقابية للحزب، في ظل الصراع حول مقر نقابة الإتحاد العام للشغالين بالمغرب بالرباط، بين الموالين له وخصمه النعمة ميارة، الذي أصبح كاتبا عاما للنقابة بعد المؤتمر الأخير.



وبإشراف من حميد شباط، رفع المعتصمون أمام المقر شعار ات رافضة لدخول الموالين "للنعمة ميارة" للنقابة، بحضور عون قضائي ومحامين، تحت أنظار قوات الأمن المرابطة بالقرب من مقر النقابة.



