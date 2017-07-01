خطير..القرطاس في مراكش.. وها شنو وقع ﻿

علم لدى ولاية أمن مراكش أن موظف أمن برتبة مفتش شرطة، اضطر، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، إلى استعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصة تحذيرية قصد توقيف مشتبه به عرض حياة المواطنين وموظفي

"شوف تيفي"+"و م ع"

علم لدى ولاية أمن مراكش أن موظف أمن برتبة مفتش شرطة، اضطر، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، إلى استعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصة تحذيرية قصد توقيف مشتبه به عرض حياة المواطنين وموظفي الشرطة للخطر باستعمال سلاح أبيض.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ، أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى تدخل دورية للشرطة بحي المسيرة بناء على إشعار حول قيام المشتبه به، وهو من ذوي السوابق العدلية في الضرب والجرح وترويج المخدرات، بإحداث حالة من الفوضى بالشارع العام، اضطر أمامها موظف الشرطة إلى إطلاق رصاصة تحذيرية لصد المقاومة العنيفة التي أبداها هذا الأخير، الذي أحدث خسائر مادية بسيارة الشرطة، الأمر الذي مكن من توقيفه.

وأضافت أنه تم وضع المشتبه به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.