عاجل..فاجعة طرقية تهز الفقيه بن صالح..وهذا عدد القتلى والمصابين ﻿

شهدت طريق وطنية توجد على مستوى دوار اولاد بركات التابع للجماعة الترابية سوق الأحد التابع لاقليم الفقيه بن صالح، يومه الاثنين، فاجعة طرقية، تتمثل في انقلاب سيارة خفيفة، ما أسفر عن مقتل شخص واحد

"شوف تيفي"

شهدت طريق وطنية توجد على مستوى دوار اولاد بركات التابع للجماعة الترابية سوق الأحد التابع لاقليم الفقيه بن صالح، يومه الاثنين، فاجعة طرقية، تتمثل في انقلاب سيارة خفيفة، ما أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة أربعة آخرين بجروح جد خطيرة.

وحسب المعطيات المتوفرة بخصوص الحادثة، فإن عسكريا، كان على متن السيارة، توفي على الفور فور انقلاب السيارتين، بينما أصيب شخص آخر وفتاتان بجروح جد خطيرة، تم على إثرها نقلهم عل وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي ببني ملال في حالة جد حرجة ما بين الحياة والموت.

وفور وقوع هذا الحادث المروع، حلت عناصر الدرك الملكي، التي قامت بالمعاينة، بينما تم نقل جثمان العسكري إلى مستودع الأموات بمستشفى بني ملال الأقليمي.





