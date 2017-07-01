من جديد.. ''الصراع القانوني ''يعود لنقابة الإتحاد العام للشغالين بالمغرب ﻿

عاد الصراع من جديد إلى مقر نقابة الإتحاد العام للشغالين بالمغرب بالرباط، بين الموالين لحميد شباط و خصمه النعمة ميارة، لإفراغ المقر المركزي للنقابة بمدينة الرباط.

شوف تيفي



عاد الصراع من جديد إلى مقر نقابة الإتحاد العام للشغالين بالمغرب بالرباط، بين الموالين لحميد شباط و خصمه النعمة ميارة، لإفراغ المقر المركزي للنقابة بمدينة الرباط.



وصرح محامي الجناح الموالي لحميد شباط ''لشوف تيفي'' أنهم قدموا للعون القضائي الذي جاء برفقة القوة العمومية، لتنفيذ قرار إفراع النقابة وثائق تثبت أن المقر هو في ملكية ''جمعية التضامن والتعاون والمساعدة الاجتماعية'' وليس ''الإتحاد العام للشغالين بالمغرب، وأنها قامت بتجديد مكتبها وتتوفر على الوصل النهائي لذلك.



فيما صرح ''محمد العبيد'' عضو الكتابة العامة للإتحاد العام للشغالين بالمغرب، بأن المقر تابع للنقابة وأنه يوجد حكم قضائي بإفراغ المقر الذي يوجد في ملكية النقابة وأنهم يتوفرون على وثائق تثبت ذلك.



وفي ذات السياق، مازالت قوات حفظ النظام مرابطة أمام المقر بدون أن تتدخل، فيما يوجد العشرات من مناصري حمبد شباط أمام مقر النقابة وداخلها.





