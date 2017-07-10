مقزز وبالصور..شوفو شنو كتاكلو..العثور على فأر مقلي مع رقائق الشيبس ﻿

تناقلت العديد من الصفحات الفايسبوكية المغربية يومه الاثنين، مجموعة من الصور المقززة التي تظهر العثور على ''فأر'' تم قليه مع رقائق البطاطس ''شيبس''.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات الفايسبوكية المغربية يومه الاثنين، مجموعة من الصور المقززة التي تظهر العثور على "فأر" تم قليه مع رقائق البطاطس "شيبس".

وفور تداول هذه الصور الصادمة، تفاعل آلاف النشطاء معها، معبرين عن صدمتهم وغضبهم الشديد من المشهد المقزز، مؤكدين في الوقت ذاته أن "الشيبس" المعلب خطير على صحة الإنسان ووجود "فأر" بها، يعتبر استهتارا بحياة المستهلكين.

ومن جهة أخرى، طالب نشطاء بإطلاق حملة فايسبوكية، للمطالبة بمقاطعة جميع منتوجات "الشيبس"، وأيضا لإرغام المسؤولين عن حماية المستهلك بمضاعفة مجهوداتهم لمراقبة جميع منتجات "الشيبس" المتواجدة بالأسواق الوطنية.