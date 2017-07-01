خطير وبالفيديو..شيباني مشعوذ ملقب بـ ''الغول'' خطف طفلة زوهرية ببني ملال والقضية فيها استخراج الكنوز..وها كيفاش شدوه البوليس ﻿

عرف حي أيت تسليت ببني ملال أمس الأحد، حالة استنفار أمنى قصوى، خلال مداهمة رجال شرطة لمنزل مسن ملقب بـ ''الغول''، وذلك لانقاذ طفلة ''زوهرية''، تعرضت للاختطاف قبل مدة من أحد أحياء المدينة.

''شوف تيفي''

عرف حي أيت تسليت ببني ملال أمس الأحد، حالة استنفار أمنى قصوى، خلال مداهمة رجال شرطة لمنزل مسن ملقب بـ ''الغول''، وذلك لانقاذ طفلة ''زوهرية''، تعرضت للاختطاف قبل مدة من أحد أحياء المدينة.

وحسب ما كشفت عنه مصادر ملالية فإن ساكنة الحي المذكور ، وفور سماعها صراخ الطفلة المختطفة، سارعت إلى إبلاغ المصالح الأمنية التي حلت بعين المكان، واستطاعت إنقاذ الطفلة وإخراجها من منزل ''الغول'' الذي تم اعتقاله، وحجز العديد من الاشياء داخل منزله والتي كان يستخدمها في السحر والشعوذة لاستخراج الكنوز.

وأكدت المصادر ذاتها أن ''المشعوذ'' الموقوف تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة وذلك لتعميق البحث معه بغية الوصول إلى هوية باقي شركائه في أعمال السحر والشعوذة.



