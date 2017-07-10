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بالصورة.. الرابور الأمريكي المغربي مونتانا يرتدي قميص الوداد ويلتقط صورة مع الرجاوي متولي

بتاريــخ : 10 يوليوز 2017 / 13:21 بالصورة.. الرابور الأمريكي المغربي مونتانا يرتدي قميص الوداد ويلتقط صورة مع الرجاوي متولي | ثقافة و فنون
بالصورة.. الرابور الأمريكي المغربي مونتانا يرتدي قميص الوداد ويلتقط صورة مع الرجاوي متولي
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي صورة رائعة، جمعت بين الرابور الأمريكي من أصول مغربية فرانش مونتانا وهو يرتدي قميص الوداد، وإلى جانبه عميد فريق الرجاء البيضاوي السابق المايسترو

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي صورة رائعة، جمعت بين الرابور الأمريكي من أصول مغربية فرانش مونتانا وهو يرتدي قميص الوداد، وإلى جانبه عميد فريق الرجاء البيضاوي السابق المايسترو محسن متولي.

وتفاعلت الجماهير الودادية والرجاوية بكثافة مع هذه الصورة، حيث أكد العديد منهم على أن مضمونها يعتبر رسالة لجميع الجماهير المتعصبة، موضحين أن فريقي الوداد والرجاء، يعتبران قاطرة الكرة المغربية على الصعيد الإفريقي والمحلي، وبالتالي فإن تقديم الدعم والتشجيع لهما من طرف الجماهير البيضاوية في المنافسات الخارجية يعتبر واجبا.

واستغل آخرون الفرصة للتعبير عن إعجابهم الكبير بالصورة، حيث أكدت الجماهير الرجاوية عن رغبتها في عودة متولي لحمل ألوان ''الرجاء العالمي''، في حين عبر وداديون عن انبهارهم وسعادتهم التي لا توصف بقيام نجم عالمي كفرانش مونتانا بارتداء قميص ''وداد الأمة''.

تجدر الإشارة إلى أن الصورة التي جمعت بين متولي ومونتانا، تم التقاطها مباشرة بعد السهرة التي أحياها الفنان الأمريكي بالبيضاء أول أمس السبت.

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المغرب شوف تيفي مواقع التواصل الاجتماعي الجماهير الوداد الرجاء

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