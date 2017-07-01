منع محاميين من حضور جلسة محاكمة ''ناصر الزفزافي'' بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء وآخرون يقاطعون بسبب تسييس الملف ﻿

صرح محاميين ''لشوف تيفي'' عن منع زملائهم في هذه اللحظات من الحضور لجلسة الإستنطاق التفصيلي بكل من ''ناصر الزفزافي'' و رفيقه ''جواد الصابري'' بسبب تأخرهما عن الوقت المحدد.

شوف تيفي:



صرح محاميين ''لشوف تيفي'' عن منع زملائهم في هذه اللحظات من الحضور لجلسة الإستنطاق التفصيلي بكل من ''ناصر الزفزافي'' و رفيقه ''جواد الصابري'' بسبب تأخرهما عن الوقت المحدد.



وفي ذات السياق، صرح محامون اخرون بغضب ''لشوف تيفي'' أنهم سيقاطعون جلسة الإستنطاق التفصيلي بعد ما وصفوه ''بتسييس ملف معتقلي حراك –الريف من طرف محامين بهيئة الدفاع عن المعتقلين''.



ووسط حضور إعلامي مكثف لمراسلي قنوات دولية، علمت ''شوف تيفي'' من داخل جلسة الإستنطاق، أنه تم الإنتهاء من التحقيق مع ''جواد الصابري'' قبل قليل،وأن الجلسة التي تجري في هذه اللحظات برئاسة قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لمحكمة الإستئناف تجري مع متزعم الحراك ''ناصر الزفزافي''.