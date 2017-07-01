 منع محاميين من حضور جلسة محاكمة ''ناصر الزفزافي'' بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء وآخرون يقاطعون بسبب تسييس الملف ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..فاجعة طرقية تهز الفقيه بن صالح..وهذا عدد القتلى والمصابين | حوادث و حقوق

عاجل..فاجعة طرقية تهز الفقيه بن صالح..وهذا عدد القتلى والمصابين

من جديد.. الصراع القانوني يعود لنقابة الإتحاد العام للشغالين بالمغرب | بوليتيك

من جديد.. ''الصراع القانوني ''يعود لنقابة الإتحاد العام للشغالين بالمغرب

مقزز وبالصور..شوفو شنو كتاكلو..العثور على فأر مقلي مع رقائق الشيبس | حوادث و حقوق

مقزز وبالصور..شوفو شنو كتاكلو..العثور على فأر مقلي مع رقائق الشيبس

بالفيديو.. الجالية المغربية بسويسرا تدافع عن وحدة المملكة بهذه الطريقة | مجتمع

بالفيديو.. الجالية المغربية بسويسرا تدافع عن وحدة المملكة بهذه الطريقة

خطير وبالفيديو..شيباني مشعوذ ملقب بـ الغول خطف طفلة زوهرية ببني ملال والقضية فيها استخراج الكنوز..وها كيفاش شدوه البوليس | حوادث و حقوق

خطير وبالفيديو..شيباني مشعوذ ملقب بـ ''الغول'' خطف طفلة زوهرية ببني ملال والقضية فيها استخراج

أغرب طلب للزواج..شاهد الموقف والمفاجأة التي وقعت مع هذه الفتاة | بووز

أغرب طلب للزواج..شاهد الموقف والمفاجأة التي وقعت مع هذه الفتاة

بالصورة.. الرابور الأمريكي المغربي مونتانا يرتدي قميص الوداد ويلتقط صورة مع الرجاوي متولي | ثقافة و فنون

بالصورة.. الرابور الأمريكي المغربي مونتانا يرتدي قميص الوداد ويلتقط صورة مع الرجاوي متولي

منع محاميين من حضور جلسة محاكمة ناصر الزفزافي بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء وآخرون يقاطعون بسبب تسييس الملف | بوليتيك

منع محاميين من حضور جلسة محاكمة ''ناصر الزفزافي'' بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء وآخرون يقاطعون

إستدعاء بن كيران و العماري وأخنوش للمثول أمام القضاء في قضية ناصر الزفزافي | بوليتيك

إستدعاء ''بن كيران'' و ''العماري'' و''أخنوش'' للمثول أمام القضاء في قضية ''ناصر الزفزافي''

أزمة إخوان بن كيران

منع محاميين من حضور جلسة محاكمة ''ناصر الزفزافي'' بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء وآخرون يقاطعون بسبب تسييس الملف

بتاريــخ : 10 يوليوز 2017 / 13:12 منع محاميين من حضور جلسة محاكمة ناصر الزفزافي بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء وآخرون يقاطعون بسبب تسييس الملف | بوليتيك
منع محاميين من حضور جلسة محاكمة ''ناصر الزفزافي'' بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء وآخرون يقاطعون بسبب تسييس الملف
صرح محاميين ''لشوف تيفي'' عن منع زملائهم في هذه اللحظات من الحضور لجلسة الإستنطاق التفصيلي بكل من ''ناصر الزفزافي'' و رفيقه ''جواد الصابري'' بسبب تأخرهما عن الوقت المحدد.

شوف تيفي:


صرح محاميين ''لشوف تيفي'' عن منع زملائهم في هذه اللحظات من الحضور لجلسة الإستنطاق التفصيلي بكل من ''ناصر الزفزافي'' و رفيقه ''جواد الصابري'' بسبب تأخرهما عن الوقت المحدد.

وفي ذات السياق، صرح محامون اخرون بغضب ''لشوف تيفي'' أنهم سيقاطعون جلسة الإستنطاق التفصيلي بعد ما وصفوه ''بتسييس ملف معتقلي حراك –الريف من طرف محامين بهيئة الدفاع عن المعتقلين''.

ووسط حضور إعلامي مكثف لمراسلي قنوات دولية، علمت ''شوف تيفي'' من داخل جلسة الإستنطاق، أنه تم الإنتهاء من التحقيق مع ''جواد الصابري'' قبل قليل،وأن الجلسة التي تجري في هذه اللحظات برئاسة قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لمحكمة الإستئناف تجري مع متزعم الحراك ''ناصر الزفزافي''.

 

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الزفزافي ناصر الحرتك شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

من جديد.. الصراع القانوني يعود لنقابة الإتحاد العام للشغالين بالمغرب | بوليتيك

من جديد.. ''الصراع القانوني ''يعود لنقابة الإتحاد العام للشغالين بالمغرب

إستدعاء بن كيران و العماري وأخنوش للمثول أمام القضاء في قضية ناصر الزفزافي | بوليتيك

إستدعاء ''بن كيران'' و ''العماري'' و''أخنوش'' للمثول أمام القضاء في قضية ''ناصر الزفزافي''

من جديد..إحتقان بالبيجيدي بسبب موقف شبيبة الحزب من بن كيران | بوليتيك

من جديد..إحتقان ''بالبيجيدي'' بسبب موقف شبيبة الحزب من بن كيران

عاجل...نقل ناصر الزفزافي من السجن نحو محكمة الإستئناف بالدار البيضاء | بوليتيك

عاجل...نقل ''ناصر الزفزافي'' من السجن نحو محكمة الإستئناف بالدار البيضاء

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو:أشغال بملعب الوازيس و اللاعبين دايرين الإضراب ضد حسبان | خارج البلاطو
منذ 36 دقيقة

بالفيديو:أشغال بملعب الوازيس و اللاعبين دايرين الإضراب ضد حسبان

بالفيديو.. شاهد أسماء لمنور, الستاتي و تبعمرانت يلهبون حماس الجمهور في ختام مهرجان تيميتار 2017 | قنوات أخرى

بالفيديو.. شاهد أسماء لمنور, الستاتي و تبعمرانت يلهبون حماس الجمهور في ختام مهرجان تيميتار 2017

بالفيديو.. شاهد أجواء الاصطياف بشاطئ كلايريس الرائع بالحسيمة - صيف 2017 | قنوات أخرى

بالفيديو.. شاهد أجواء الاصطياف بشاطئ كلايريس الرائع بالحسيمة - صيف 2017

بالفيديو.. شاهد ليالي الصيف الساحرة بساحة جامع الفنا بمراكش - صيف 2017 | قنوات أخرى

بالفيديو.. شاهد ليالي الصيف الساحرة بساحة جامع الفنا بمراكش - صيف 2017

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل..فاجعة طرقية تهز الفقيه بن صالح..وهذا عدد القتلى والمصابين | حوادث و حقوق
منذ 2 دقائق

عاجل..فاجعة طرقية تهز الفقيه بن صالح..وهذا عدد القتلى والمصابين

من جديد.. الصراع القانوني يعود لنقابة الإتحاد العام للشغالين بالمغرب | بوليتيك

من جديد.. ''الصراع القانوني ''يعود لنقابة الإتحاد العام للشغالين بالمغرب

مقزز وبالصور..شوفو شنو كتاكلو..العثور على فأر مقلي مع رقائق الشيبس | حوادث و حقوق

مقزز وبالصور..شوفو شنو كتاكلو..العثور على فأر مقلي مع رقائق الشيبس

بالفيديو.. الجالية المغربية بسويسرا تدافع عن وحدة المملكة بهذه الطريقة | مجتمع

بالفيديو.. الجالية المغربية بسويسرا تدافع عن وحدة المملكة بهذه الطريقة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.