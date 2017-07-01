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إستدعاء ''بن كيران'' و ''العماري'' و''أخنوش'' للمثول أمام القضاء في قضية ''ناصر الزفزافي''

بتاريــخ : 10 يوليوز 2017 / 12:54 إستدعاء بن كيران و العماري وأخنوش للمثول أمام القضاء في قضية ناصر الزفزافي | بوليتيك
إستدعاء ''بن كيران'' و ''العماري'' و''أخنوش'' للمثول أمام القضاء في قضية ''ناصر الزفزافي''
في خطوة مفاجئة، كشف عضو بهيئة الدفاع عن معتقلي حراك-الريف، قبل قليل، من محكمة الإستئناف بالدار الببضاء، أنهم سيطالبون بحضور كل من عبد الإله بن كيران باعتباره رئيسا للحكومة سابقا، وإلياس العماري

شوف تيفي:


في خطوة مفاجئة، كشف عضو بهيئة الدفاع عن معتقلي حراك-الريف، قبل قليل، من محكمة الإستئناف بالدار الببضاء، أنهم سيطالبون بحضور كل من عبد الإله بن كيران باعتباره رئيسا للحكومة سابقا، وإلياس العماري كرئيس لجهة طنجة تطوان الحسيمة، وعزيز أخنوش باعتباره وزيرا للفلاحة والصيد البحري.

وحسب ذات المصدر، فإستدعاء رئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران، للمثول أمام القضاء سيكون بصفته المسؤول الحكومي الأول عن جميع القطاعات والمؤسسات المشرفة على ''برنامج الحسيمة منارة المتوسط''، حيث أن تعثر الأشغال زاد من الإحتقان والإحتجاجات التي أوصلت منطقة الريف إلى وضعيتها الحالية.

ووفق ذات المصدر، فإستدعاء وزير الفلاحة والصيد البحري ''عزيز أخنوش'' هو بصفته الوزارية للإدلاء بشهادته حول وفاة سماك الحسيمة ''محسن فكري'' داخل شاحنة للأزبال، فيما ''إلياس العماري'' هو الآخر للإدلاء بشهادته حول دور الجهة التي يشرف عليها في تأخر مشاريع الحسيمة.

وفي ذات السياق، كشف عضو آخر بهيئة الدفاع عن المعتقلين، أن محامين داخل الهيئة يصرون على طلب حضور شخصيات سياسية للإستماع إليها حول الأحداث التي أعقبت وفاة سماك الحسيمة.


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