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عاجل.. وزارة حصاد ترد ببلاغ ناري حول مطالبة تلاميذ بتعبئة عشرة دراهم خلال التسجيل للموسم الدراسي المقبل بالناظور..وهذا ما تقرر بخصوص مدير مؤسسة تعليمية

بتاريــخ : 10 يوليوز 2017 / 12:47 عاجل.. وزارة حصاد ترد ببلاغ ناري حول مطالبة تلاميذ بتعبئة عشرة دراهم خلال التسجيل للموسم الدراسي المقبل بالناظور..وهذا ما تقرر بخصوص مدير مؤسسة تعليمية | مجتمع
عاجل.. وزارة حصاد ترد ببلاغ ناري حول مطالبة تلاميذ بتعبئة عشرة دراهم خلال التسجيل للموسم الدراسي المقبل بالناظور..وهذا ما تقرر بخصوص مدير مؤسسة تعليمية
توصلت ''شوف تيفي'' ببلاغ من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي، والذي كشف عن معطيات بخصوص إدراج تعبئة عشرة دراهم ضمن لوزام التسجيل بإحدى المؤسسات التعليمية.
"شوف تيفي"


توصلت "شوف تيفي" ببلاغ من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي، والذي كشف عن معطيات بخصوص إدراج تعبئة عشرة دراهم ضمن لوزام التسجيل بإحدى المؤسسات التعليمية.

وأوضحت الوزارة أن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق، قامت بالبحث فتبين لها أن الأمر يتعلق بثانوية صبرا الإعدادية التابعة للمديرية الإقليمية الناظور، ليتم تكليف المسؤول المكلف بتدبير المديرية الإقليمية بالناظور بإيفاد لجنة إلى المؤسسة المعنية لاستجلاء الأمر.

وأكدت الوزارة أن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، وبعد توصلها بتقرير اللجنة الإقليمية التي زارت المؤسسة المعنية، قامت هذه الأكاديمية بإعفاء مدير ثانوية صبرا الإعدادية بالناظور من مهامه نظرا لسماحه باستخلاص مبالغ مالية غير منصوص عليها في المذكرات الوزارية كمصاريف لوازم التسجيل وبطاقة التعبئة للهاتف النقال من فئة عشرة دراهم الخاصة بشركة اتصالات المغرب.

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المغرب شوف تيفي الناظور الأكاديمية الجهوية جهة الشرق تعبئة هاتف المدير

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