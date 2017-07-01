أصحاب الباكالوريا الدولية يطالبون وزارة حصاد بانصافهم ﻿

عبر تلاميذ حاصلون على شهادة الباكالوريا الدولية تخصص لغة إنجليزية عن استنكارهم الشديد لعدم التزام وزارة التربية الوطنية بالوعود التي قطعتها لهم بخصوص منحهم امتيازات عن باقي الشعب والتي ستفتح لهم

"شوف تيفي"

عبر تلاميذ حاصلون على شهادة الباكالوريا الدولية تخصص لغة إنجليزية عن استنكارهم الشديد لعدم التزام وزارة التربية الوطنية بالوعود التي قطعتها لهم بخصوص منحهم امتيازات عن باقي الشعب والتي ستفتح لهم أفاقا كبرى داخل وخارج المغرب.

وأوضح تلميذ حاصل على شهادة الباكالوريا الدولية خلال السنة الدراسية المنقضية في اتصال له مع "شوف تيفي" يومه الاثنين، أنه تفاجأ رفقة زملائه البالغ عددهم 21 تلميذا بتبخر أحلامهم، مؤكدا أن شعبتهم صعبة جدا والعمل من أجل اجتيازها يكون مضاعفا، حيث يكون الدارس لها مطالبا بدراسة جميع المواد باللغة الانجليزية، وأيضا بتحمل مصاريف الترجمة طيلة ثلاث سنوات، ليجد نفسه بعد الحصول على شهادة الباكالوريا الدولية وكباقي خريجي باقي الشُعب مسموح له التقدم فقط إلى مسالك وتخصصات محددة.

وطالب المتحدث وزارة حصاد بإنصاف الأقسام الثلاثة لهذه الشعبة والتي توجد بالرباط والبيضاء وطنجة، وتمكينها من فرصة الولوج لجامعات كبرى أو متابعة الدراسة خارج أرض الوطن.