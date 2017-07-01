 من جديد..إحتقان ''بالبيجيدي'' بسبب موقف شبيبة الحزب من بن كيران ﻿
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بتاريــخ : 10 يوليوز 2017 / 12:23 من جديد..إحتقان بالبيجيدي بسبب موقف شبيبة الحزب من بن كيران | بوليتيك
من جديد..إحتقان ''بالبيجيدي'' بسبب موقف شبيبة الحزب من بن كيران
رغم المطالب السابقة لأعضاء حزب العدالة والتنمية، بضرورة عقد المؤسسات التنظيمية للحزب، خلف بلاغ المكتب الوطني للشبيبة، ردود فعل متباينة بين مؤيد لبلاغها ومعارض بشكل مطلق لمضمونه.

شوف تيفي

رغم المطالب السابقة لأعضاء حزب العدالة والتنمية، بضرورة عقد المؤسسات التنظيمية للحزب، خلف بلاغ المكتب الوطني للشبيبة، ردود فعل متباينة بين مؤيد لبلاغها ومعارض بشكل مطلق لمضمونه.

وخلقت عبارة ''أملا لفئات واسعة من الشعب المغربي التي آمنت بمنطق الإصلاح في ظل الاستقرار'' الواردة في البلاغ، ردود فعل غاضبة لقياديين بارزين في الحزب، والذين تسائلوا عن الحاجة لوجود مؤسسات الحزب والتي إختزلتها الشبيبة في شخص عبد الإله بن كيران دون غيره.

وعلى عكس المتوقع، زاد بلاغ الشبيبة من تأزيم الأوضاع الداخلية للحزب الكارثية أصلا على حد قول الأمين العام نفسه، حيث يظهر بشكل جلي من خلال تدوينات قادة الحزب، بوجود إنقسام حاد وإختلاف في الرؤى خاصة حول إعادة إنتخاب بن كيران كأمين عام للحزب باعتباره المنقذ الوحيد.


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البلاغ البيجدي القيادة بنكيران شوف تيفي

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