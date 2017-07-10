شكون عاقل على ''فريخوليتو'' ..شوفو كيفاش وْلى ! ﻿

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدا للممثل المكسيكي ''فريخوليتوا'' بطل المسلسل الشهير أين أبي.



شوف تيفي:



تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدا للممثل المكسيكي ''فريخوليتوا'' بطل المسلسل الشهير أين أبي.

و قد ظهر فريخوليتو و هو في مرحلة شبابه بلوك مغاير،حيث لقيت صوره إعجاب عدد كبير من رواد العالم الأزرق.

و كان مسلسل ''أين أبي'' ،قد حقق نسبة مشاهد جد عالية عبر القناة الثانية، بداية من سنة 2009.





