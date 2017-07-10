شكون عاقل على ''فريخوليتو'' ..شوفو كيفاش وْلى ! ﻿

شوف تيفي:
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدا للممثل المكسيكي ''فريخوليتوا'' بطل المسلسل الشهير أين أبي.
و قد ظهر فريخوليتو و هو في مرحلة شبابه بلوك مغاير،حيث لقيت صوره إعجاب عدد كبير من رواد العالم الأزرق.
و كان مسلسل ''أين أبي'' ،قد حقق نسبة مشاهد جد عالية عبر القناة الثانية، بداية من سنة 2009.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.