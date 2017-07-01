عاجل...نقل ''ناصر الزفزافي'' من السجن نحو محكمة الإستئناف بالدار البيضاء ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن جلسة الإستنطاق التفصيلي مع زعيم الحراك ''ناصر الزفزافي'' وأحد رفاقه ستنطلق بعد قليل، بالغرفة الأولى لمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء.

شوف تيفي



علمت ''شوف تيفي'' أن جلسة الإستنطاق التفصيلي مع زعيم الحراك ''ناصر الزفزافي'' وأحد رفاقه ستنطلق بعد قليل، بالغرفة الأولى لمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء.



وحسب ذات المصدر، فإجراءات نقل ''ناصر الزفزافي'' وأحد رفاقه نحو المحكمة الإستئنافية بالدار البيضاء، تجري في هذه اللحظات، حيث أنه ثم تحديد الساعة 11 صباحا من اليوم الإثنين كتاريخ بداية الإستنطاق التفصيلي مع المعتقلين بسجن عكاشة.



وفي ذات السياق، صرح عضو بهيئة الدفاع عن معتقلي حراك- الريف، أن عددا من المحامين يتواجدون في هذه اللحظات بمحكمة الإستئناف، في إنتظار بداية جلسة الإستنطاق التفصيلي مع المعتقلين.