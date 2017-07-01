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حضيو راسكم..1200 رادار جديد بالطرقات

بتاريــخ : 10 يوليوز 2017 / 11:41 حضيو راسكم..1200 رادار جديد بالطرقات | مجتمع
حضيو راسكم..1200 رادار جديد بالطرقات
أعلنت مديرية النقل والسلامة الطرقية التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، أنه مع حلول سنة 2018 ستتم إضافة ألف و200 رادار جديد على الطرق الوطنية من الجيل الجديد، وتأتي هذه الخطوة في إطار

شوف تيفي:


أعلنت مديرية النقل والسلامة الطرقية التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، أنه مع حلول سنة 2018 ستتم إضافة ألف و200 رادار جديد على الطرق الوطنية من الجيل الجديد، وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الوزارة لمواجهة حوادث السير.

وحسب المصدر نفسه، كما جاء أودرته يومية الأحداث المغربية في العدد الصادر ليومه الإثنين، تتوفر الطرق الوطنية في الوقت الراهن على 148 رادارا ثابتا، وستعزز بالرادارات الجديدة التي ستتم إضافتها وستكون من الجيل الجديد، وستقوم بحساب متوسط السرعة التي يقود بها السائق عربته على بعد عدة كيلومترات.

وستتمكن الرادارات من حساب متوسط السرعة بين نقطتين تتجاوز المسافة بينهما 20 و 30 كلم، مما لايدع مجالا أمام السائق لتخفيض السرعة فقط عند الاقتراب من الرادار، وفي حال ثبت أن السائق تجاوز السرعة القانونية، فسيتم تسجيل مخالفة ضده، وفي حال ماأثبتت هذه الرادارات نجاعتها سيتم إعتمادها داخل المدن، وذلك من أجل مراقبة السلامة الطرقية والتخفيف من عدد حوادث السير.

 

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النقل طرق رادار حوادث السرعة مخالفة

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