عاجل: بدء محاكمة الزفزافي بالدارالبيضاء ﻿

تبدأ اليوم الاثنين في الدار البيضاء محاكمة ناصر الزفزافي أحد قادة حركة الاحتجاج بالريف،في وقت توقفت فيه التظاهرات.

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تبدأ اليوم الاثنين في الدار البيضاء محاكمة ناصر الزفزافي أحد قادة حركة الاحتجاج بالريف،في وقت توقفت فيه التظاهرات.

ومن المقرر أن يمثل الزفزافي، الموقوف منذ نهاية ماي 2017 لمقاطعته خطبة إمام في مدينة الحسيمة، قبيل ظهر اليوم الاثنين أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

ووجهت الى الزفزافي الذي كان يندد في خطاباته ب "الفساد"، عدة تهم بينها "الاساءة الى الأمن الداخلي".

تجدر الإشارة إلى أنه على امتداد ثمانية أشهر، نظمت تظاهرات سلمية شبه يومية في مدينة الحسيمة وبلدة امزورين المجاورة جمع بعضها آلاف الاشخاص للمطالبة بالتنمية في منطقة الريف التي يعتبرون انها مهمشة ومهملة من السلطات.





