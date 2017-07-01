الأمطار الغزيرة تغلق محطات مترو الأنفاق في باريس لفترة وجيزة ﻿

أعلن مسؤولون، اليوم الاثنين، أن إدارة مترو الأنفاق في باريس أغلقت لفترة وجيزة عدة محطات مترو جراء فيضانات تسببت بها العواصف الرعدية والأمطار الغزيرة التي هطلت على العاصمة الفرنسية، ليلة الأحد.

شوف تيفي:

أعلن مسؤولون، اليوم الاثنين، أن إدارة مترو الأنفاق في باريس أغلقت لفترة وجيزة عدة محطات مترو جراء فيضانات تسببت بها العواصف الرعدية والأمطار الغزيرة التي هطلت على العاصمة الفرنسية، ليلة الأحد.

وأعلنت الهيئة المستقلة للنقل في باريس "را تي بي" أن عاصفة عنيفة ضربت باريس في وقت متأخر الأحد استمرت ساعتين وأدت الى إغلاق 15 محطة قطارات أنفاق جراء الفيضانات.

وعادت حركة المرور إلى طبيعتها صباح الإثنين بعد إعادة فتح محطات المترو.

وتواصل هطول الأمطار في وقت مبكر صباح الإثنين ووضعت مصلحة الارصاد الجوية الفرنسية 12 دائرة، بينها تلك الواقعة ضمن منطقة باريس الكبرى، في درجة "انذار برتقالي"، اي تحذير من الأمطار الغزيرة والعواصف.

وقالت فرقة إطفاء باريس أنها تلقت خلال الليل 1700 اتصال طوارئ وتدخلت في 87 حالة معظمها كان لفتح أقبية غمرتها المياه.

وأعلنت مصلحة الارصاد الجوية الفرنسية ان نسبة تراكم التساقطات في باريس بلغت 49 ملمترا خلال ساعة واحد مساء الأحد وهو رقم قياسي يوازي معدل أمطار لثلاثة أسابيع خلال شهر يوليوز في العاصمة الفرنسية.

وقالت إن نسبة التساقطات القياسية السابقة في باريس تعود الى 2 يوليوز 1995 حيث بلغت 47 ملمترا.

وفي المحصلة، بلغت نسبة الأمطار في العاصمة الفرنسية مساء الأحد 68 ملمترا، حسب أرقام المحطة.

وانتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي صورا تظهر موظفي محطات القطار والمياه تغمر أرجلهم، وسلالم تحولت إلى شلالات وسقوف ترشح منها مياه الامطار





