عاجل:إخلاء البرلمان البريطاني بعد هذا الإنذار ﻿

كشفت وكالة ''رويترز'' قبل قليل من يومه الاثنين، أن شاهد عيان قال لها إنه يجري إخلاء البرلمان البريطاني اليوم الاثنين بعد أن انطلق إنذار حريق.

"شوف تيفي"

كشفت وكالة "رويترز" قبل قليل من يومه الاثنين، أن شاهد عيان قال لها إنه يجري إخلاء البرلمان البريطاني اليوم الاثنين بعد أن انطلق إنذار حريق.

وأوضحت الوكالة البريطانية أن مراسلها الذي يعمل من داخل البرلمان، لم تتوفر له معلومات عما إذا كان هناك حريق أم لا، ولم يتسن الوصول لفرقة إطفاء لندن للتعليق.