عاجل..الناشط الريفي أعمراشن أمام قاضي التحقيق بسلا بتهمة ثقيلة لها علاقة بالإرهاب ﻿

كشف الناشط الريفي المرتضى أعمراشن، عن مثوله صباح يومه الاثنين، أمام قاضي التحقيق عبد القادر الشنتوف بمحكمة الإرهاب بسلا بتهمتي الإشادة بأفعال تدخل ضمن جريمة إرهابية والترويج لها والتحريض على

"شوف تيفي"



كشف الناشط الريفي المرتضى أعمراشن، عن مثوله صباح يومه الاثنين، أمام قاضي التحقيق عبد القادر الشنتوف بمحكمة الإرهاب بسلا بتهمتي الإشادة بأفعال تدخل ضمن جريمة إرهابية والترويج لها والتحريض على ارتكاب أفعال إرهابية.

وكتب المرتضى أعمراشن على صفحته بالفايسبوك "سأمر صباح اليوم على قاضي التحقيق عبد القادر الشنتوف بمحكمة الإرهاب بسلا، بتهمتي : الإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية والترويج لها، التحريض على ارتكاب أفعال إرهابية .وذلك في إطار الاستنطاق التفصيلي في القضية.. دعواتكم".



تجدر الإشارة إلى أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بسلا، قرر قبل أيام، متابعة مرتضى أعمراشن في حالة سراح بعد وفاة والده، وأيضا بعد تقدم هيئة الدفاع عنه بملتمس منحه السراح مؤقتا مع إخضاعه لإحدى تدابير المراقبة القضائية، وتقييده بالبند رقم ثمانية من المادة 161من قانون المسطرة الجنائية.