عاجل.. شوفو أشنو وقع فكازا هاذ الصباح ﻿

عاينت ''شوف تيفي'' صباح اليوم الإثنين حادثة سرقة خطيرة كادت أن تودي بحياة فتاة شابة بشارع 2 مارس بالدار البيضاء.



شوف تيفي:م غطاس



عاينت "شوف تيفي" صباح اليوم الإثنين حادثة سرقة خطيرة كادت أن تودي بحياة فتاة شابة بشارع 2 مارس بالدار البيضاء.



السرقة تعرضت لها الفتاة التي كانت في طريقها إلى عملها حيث كانت تهم بالصعود إلى سيارة أجرة صغيرة في الشارع المذكور، ليباغتها سارق على متن دراجته النارية من الخلف مهددا إياها بسلب ما بحوزتها بسيف كبير،و خلال مقاوتها سقطت أرضا أمام أعين المارة، ليتمكن الجانيين من سرقة حقيبتها.



و قد تجمهر عدد من المواطنين على الفتاة التي أصيبت بجروح خفيفة، فيما لاذا السارق بالفرار على متن دراجته النارية في رحلة بحث أخرى عن ضحية ربما تكون الثانية هذا اليوم.





