من المغرب..شيرين عبد الوهاب تصدم جمهورها ..وهذا ما قررته ﻿

كشفت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب يوم أمس الأحد على هامش مشاركتها في مهرجان إفران في دورته الثانية أنها لن تشارك في برنامج اكتشاف المواهب الغنائية ذو فويس الذي يبث على قناة mbc في المواسم

شوف تيفي

كشفت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب يوم أمس الأحد على هامش مشاركتها في مهرجان إفران في دورته الثانية أنها لن تشارك في برنامج اكتشاف المواهب الغنائية ذو فويس الذي يبث على قناة mbc في المواسم المقبلة.

وأضافت شيرين خلال تصريحات إعلامية أن سبب مغادرتها لبرنامج ذو فويس وكذا عدم تصويرها لبرنامج شيري استوديو في موسمه الثاني راجع لانشغالها بتحضيرات ألبومها الجديد وفيلمها السينمائي المقبل.

هذا وتجدر الإشارة، إن المصرية شيرين عبد الوهاب أحيت حفلا غنائيا بإفران ليلة البارحة الأحد، رفقة الفنان عبد الوهاب الدكالي.