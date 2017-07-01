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فيديو جد مؤلم..طفل يتسبب في مقتل طفلة بطريقة بشعة..وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 10 يوليوز 2017 / 09:43 فيديو جد مؤلم..طفل يتسبب في مقتل طفلة بطريقة بشعة..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق
فيديو جد مؤلم..طفل يتسبب في مقتل طفلة بطريقة بشعة..وهذه هي التفاصيل
نشرت قناة صحيفة ''دي صن'' البريطانية، مقطع فيديو، يوثق للحظات التي سبقت، مقتل طفلة بطريقة بشعة، عقب سقوطها من الطابق 17 لإحدى البنايات في الصين.

"شوف تيفي"

 

نشرت قناة صحيفة "دي صن" البريطانية، مقطع فيديو، يوثق للحظات التي سبقت، مقتل طفلة بطريقة بشعة، عقب سقوطها من الطابق 17 لإحدى البنايات في الصين.

وحسب مصادر إعلامية في كشفها عن تفاصيل هذه الفاجعة فقد انتشر فيديو التقطته كاميرات مراقبة، رصدت 3 أطفال في مصعد بإحدى البنايات في مدينة تشانغشا بمقاطعة هونان في وسط الصين، موضحة أن تفاصيل جرت قبل وفاة الطفلة بلحظات.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الفيديو، يظهر مجموعة من الأطفال يخرجون من المصعد، قبل أن يقوم طفل بإدخال الفتاة الصغيرة إلى المصعد لوحدها بالقوة، ليرسلها بعد ذلك إلى الطابق الـ17 الذي سقطت منه بطريقة مأساوية، ولقيت مصرعها خلال بحثها عن الطفلين.

 

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المغرب شوف تيفي البنايات الصين المصعد

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