 فيديو لحظة الإعتداء على عربيين وسط ''مول تجاري'' بفرنسا.. شاهد رد فعل المواطنين ﻿
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فيديو لحظة الإعتداء على عربيين وسط ''مول تجاري'' بفرنسا.. شاهد رد فعل المواطنين

بتاريــخ : 10 يوليوز 2017 / 09:44 فيديو لحظة الإعتداء على عربيين وسط مول تجاري بفرنسا.. شاهد رد فعل المواطنين | بووز
فيديو لحظة الإعتداء على عربيين وسط ''مول تجاري'' بفرنسا.. شاهد رد فعل المواطنين
فيديو لحظة الإعتداء على عربيين وسط ''مول تجاري'' بفرنسا.. شاهد رد فعل المواطنين

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فيديو لحظة الإعتداء على عربيين وسط مول تجاري بفرنسا.. شاهد رد فعل المواطنين

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