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مثير...مهندس الدولة ضحية التشرد بفاس كان شرطيا ضمن فرقة مكافحة المخدرات+ فيديو

بتاريــخ : 10 يوليوز 2017 / 09:40 مثير...مهندس الدولة ضحية التشرد بفاس كان شرطيا ضمن فرقة مكافحة المخدرات+ فيديو | مجتمع
مثير...مهندس الدولة ضحية التشرد بفاس كان شرطيا ضمن فرقة مكافحة المخدرات+ فيديو
كشف ''عبد الفتاح.و'' مهندس الدولة الذي يعيش التشرد بغابة ضواحي فاس، والذي هزت حكايته المؤلمة الرأي العام المغربي أنه كان يعمل خلال تواجده بقطر كشرطي ضمن فرقة مكافحة المخدرات.

"شوف تيفي"

كشف "عبد الفتاح.و" مهندس الدولة الذي يعيش التشرد بغابة ضواحي فاس، والذي هزت حكايته المؤلمة الرأي العام المغربي أنه كان يعمل خلال تواجده بقطر كشرطي ضمن فرقة مكافحة المخدرات.

وكان "عبد الفتاح" فتح قبله لـ "شوف تيفي" أمس الأحد، وكشف عن معطيات مثيرة بخصوص حياته والطريقة التي تحولت بها من استقرار إلى جحيم بسبب تآمر بعض الأطراف عليه من بينهم مقربون تسببوا في بتر قدميه.

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي مهندس الدولة شرطي

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