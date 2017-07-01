حادثة سير خطيرة بالناظور ﻿

لقي شخص مصرعه، أمس الأحد، في حادث سير خطير على مستوى الطريق الوطنية رقم 16 الرابطة بين مدينة الناظور ومركز جماعة أركمان، وبالتحديد في منطقة بوعرك.

''شوف تيفي''

لقي شخص مصرعه، أمس الأحد، في حادث سير خطير على مستوى الطريق الوطنية رقم 16 الرابطة بين مدينة الناظور ومركز جماعة أركمان، وبالتحديد في منطقة بوعرك.

وحسب ما توصلت به ''شوف تيفي'' من مصدرها فإن ضحية الحادث البالغ من العمر قيد حياته 51 سنة، كان قبيل أذان العصر يهم بعبور الطريق قبل أن تدهسه سيارة من نوع ''فياط''، كانت تسير بسرعة جنونية.



وأضاف المصدر ذاته أن الضحية، تم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى الحسني بالناظور لإنقاذه، غير أنه فارق الحياة داخل سيارت الإسعاف، وقد حضرت عناصر الدرك الملكي التابعة للدرجين بالناظور، إلى مكان قصد المعاينة ولمعرفة ملابسـات الحادثة لتحرير محضر بخصوصها.



