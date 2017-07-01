مثير..شوفو شحال ديال الحشيش لقاو في باب سبتة ﻿

أفاد مصدر جمركي بأنه تم حجز حوالي 68 كيلوغرام من مخدر الشيرا ، مساء أمس السبت، على مستوى نقطة العبور باب سبتة، وذلك خلال عملية توقيف مغربي يقطن بسبتة المحتلة.

''شوف تيفي''+''و م ع''

أفاد مصدر جمركي بأنه تم حجز حوالي 68 كيلوغرام من مخدر الشيرا ، مساء أمس السبت، على مستوى نقطة العبور باب سبتة، وذلك خلال عملية توقيف مغربي يقطن بسبتة المحتلة.

وأوضح المصدر ذاته أن عمليات مشتركة للجمارك والشرطة مكنت، من توقيف المشتبه فيه، الذي كان يحاول تهريب المخدر، المخبأ بعناية في عجلات احتياط مركبته، نحو ثغر سبتة المحتلة.

وقد تم تقديم الظنين أمام الشرطة القضائية بتطوان، من أجل استكمال البحث، وذلك تحت إشراف النيابة العامة.



