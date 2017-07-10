بالصور: هذا ماعثر عليه بحوزة قيادي في تنظيم الدولة الإسلامية بعد مقتله ﻿

نشر ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر صوراً لانتشال جثة قيادي في داعش ملقب بعمر جاسم أبو حفصة، سعودي الجنسية، تمكنت القوات العراقية من قتله يوم السبت الماضي أثناء محاولته الهروب عبر نهر

شوف تيفي:

نشر ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر صوراً لانتشال جثة قيادي في داعش ملقب بعمر جاسم أبو حفصة، سعودي الجنسية، تمكنت القوات العراقية من قتله يوم السبت الماضي أثناء محاولته الهروب عبر نهر دجلة.

كما تداول الناشطون صوراً لأغراض كانت بحوزة القيادي في داعش، تتضمن صوراً شخصية وأوراقا ثبوتية، إضافةً إلى أجهزة اتصال لاسلكية وحاسوب محمول وكاميرا وساعة وأجهزة أخرى.