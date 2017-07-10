فاجعة طرقية بفرنسا تنهي حياة فقيه مغربي من وجدة+صور ﻿

لقي الفقيه المغربي عبد العزيز الكعواشي أمس السبت، مصرعه بطريقة جد بشعة، عقب تعرضه لحادثة سير مروعة بفرنسا.

''شوف تيفي''

لقي الفقيه المغربي عبد العزيز الكعواشي أمس السبت، مصرعه بطريقة جد بشعة، عقب تعرضه لحادثة سير مروعة بفرنسا.

وحسب المعلومات التي توصلت بها ''شوف تيفي'' من مصدرها فإن الفقيه الذي ينحدر من مدينة وجدة والبالغ من العمر قيد حياته 46 سنة، كان قادما من باريس رفقة أبنائه الصغار و زوجته لقضاء العطلة الصيفية بالمغرب، وتحولت الفرحة بالعودة إلى أرض الوطن إلى مأساة عائلية، بسبب تعرضهم لحادثة سير.

وأضاف المصدر ذاته أن الحادثة، وقعت بمنعرج حاد بالطريق السيار بمدينة تولوز، وأصيب خلالها الفقيه الراحل بجروح، كانت كفيلة بإنهاء حياته.